С 1 января 2027 года ПриватБанк вводит плату за доставку перевыпущенных банковских карт. По Украине услуга будет стоить 80 гривен, а для новых клиентов первая карта по-прежнему остаётся бесплатной.

Комиссии по банковским картам в Украине снова меняются - и на этот раз новость касается клиентов ПриватБанка. Как сообщает издание PMG.ua, с 1 января 2027 года банк сделает платной услугу, которая до сих пор была бесплатной: доставку перевыпущенных банковских карт по почте.

Раньше перевыпущенный пластик отправляли клиентам бесплатно. С нового года за доставку карты по Украине будут брать 80 гривен с учётом НДС. Для отправлений за границу будут действовать отдельные тарифы, которые зависят от страны.

При этом клиентам, которые открывают в банке новый счёт, переживать не стоит: первую карту им, как и раньше, доставят бесплатно. Плата касается именно повторного выпуска пластика.

Сколько раз можно заказать доставку

Банк также вводит годовое ограничение. Для карт «Универсальная», «Универсальная Gold» и «Карта для выплат» заказать доставку можно будет максимум шесть раз в год - и это лимит на все типы карт вместе, а не на каждую отдельно.

Как заказать карту по почте

Оформить доставку можно в приложении Приват24. Для этого нужно зайти в настройки имеющейся карты или сначала открыть Digital-карту, затем нажать заказ пластика и выбрать почтового оператора.

По Украине карты обычно отправляют Новой почтой, и посылка приходит уже на следующий день. За границу пластик отправляют Новой почтой или Укрпочтой, где доставка может занять от нескольких дней до месяца.

Если не хотите платить 80 гривен за доставку, стоит заказать пластик заранее или пользоваться бесплатным перевыпуском, пока он ещё доступен, до конца 2026 года.

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