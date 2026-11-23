Некоторые продукты в кладовой портятся задолго до окончания срока годности, если положить их на одну полку. Рассказываем, какие запасы категорически нельзя хранить рядом и как правильно организовать полки.

Продукты украинцев в запасе портятся гораздо раньше срока годности, если складывать их в кладовой без учета того, какие продукты нельзя держать рядом. Даже в сухом и темном помещении запасы могут испортиться за несколько недель, если рядом окажутся несовместимые между собой продукты.

Одни овощи активно выделяют газ этилен, который ускоряет старение соседей. Другие отдают лишнюю влагу, а сыпучие продукты, как губка, впитывают посторонние запахи. Об этом рассказывает 24 Канал, объясняя, почему часть запасов портится еще до окончания срока.

Картофель рядом с луком или яблоками

Классическая ошибка - ставить мешок картофеля вплотную к ящику с луком или поздними яблоками. Лук и яблоки выделяют этилен и влагу, из-за чего клубни начинают быстро прорастать, вянуть и подгнивать.

Самому луку такое соседство тоже вредит: от влажного картофеля он быстро сыреет и покрывается плесенью. Поэтому корнеплоды стоит держать отдельно, в ящиках с вентиляцией.

Крупы и мука рядом со специями, кофе или чаем

Овсянка, рис, гречка, сахар и пшеничная мука имеют пористую структуру, поэтому легко впитывают летучие эфирные масла. Если пачки с крупами стоят на одной полке с открытыми специями, молотым кофе, чесноком или бытовой химией, привычная каша получит стойкий посторонний привкус.

Этот привкус не исчезнет даже во время варки. Поэтому сыпучие продукты лучше пересыпать в герметичные контейнеры и держать как можно дальше от ароматных соседей.

Масло и орехи возле батарей или на свету

Подсолнечное масло, грецкие орехи и семечки нельзя размещать в теплых зонах кладовой возле труб отопления или под прямым светом. Даже в закрытой таре тепло и ультрафиолет запускают окисление жиров.

Из-за этого орехи и масло прогоркают в 3-4 раза быстрее, чем в прохладном темном месте. Поэтому им место на нижних полках, подальше от тепла и света.

Как организовать полки без лишних хлопот

Самый простой способ защитить запасы - разделить пространство кладовой на три зоны. Корнеплоды держать внизу в деревянных или пластиковых ящиках с вентиляцией, причем картофель - отдельно от лука и чеснока.

Сыпучие крупы и муку пересыпать в герметичные стеклянные или пластиковые контейнеры и ставить на средние полки. А специи, кофе и чай убрать в отдельный закрытый бокс, подальше от основных продуктов.

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