На ближайшей неделе Украину накроют снегопады и существенное похолодание: дожди будут постепенно сменяться снегом, а в отдельных регионах ночные морозы достигнут -13...-14 градусов.

Погода в Украине резко изменится уже на этой неделе: дожди постепенно переходят в снег, а к выходным в большинстве областей воцарятся настоящие морозы. Синоптики прогнозируют наступление метеорологической зимы на значительной части территории страны.

Первый мощный снегопад уже накрыл горнолыжные курорты в Карпатах. Буковель засыпало снегом, туристы делятся кадрами заснеженных склонов и дорог. Зима на западе Украины началась раньше, чем обычно.

В понедельник, 23 ноября, в западных и северных областях ожидаются снег и мокрый снег. В центральных регионах дождь будет переходить в снег, на юге и востоке преимущественно дожди. Местами возможны налипание мокрого снега, гололедица и порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура на западе и севере будет колебаться от -2 до +3 градусов, в центре и на востоке будет чуть теплее, а на юге воздух прогреется до +9...+14 градусов.

Во вторник, 24 ноября, похолодание распространится на большинство регионов. Пройдут снег и мокрый снег. Ночью температура опустится до -4...+1 градуса, днем ожидается от -1 до +4 градусов.

В среду, 25 ноября, осадки начнут ослабевать. Ночные температуры составят от -1 до -6 градусов, днем - от -2 до +3 градусов.

Самое суровое похолодание синоптики прогнозируют на выходные, 28-29 ноября. В большинстве областей ночью морозы достигнут -6...-11 градусов, а местами - до -13...-14. Днем температура будет колебаться от -5 до +1 градуса.

В Карпатах к концу недели ночные морозы могут опуститься до -16 градусов. Водителям стоит быть осторожными: на протяжении всей недели на дорогах северных, западных и центральных областей сохранится угроза гололедицы.

Что делать водителям и пешеходам

Из-за гололедицы и мокрого снега на дорогах советуют соблюдать дистанцию, снизить скорость и проверить состояние шин. На горных перевалах Карпат возможно образование снежного покрова, поэтому перед поездкой стоит свериться с прогнозом и сообщениями дорожников.

Ранее Politeka сообщала, мороз до -8° и значительный снег в Карпатах: погода в Украине на воскресенье, 22 ноября.

Также Politeka сообщала, погоду на Новый год 2027 в Украине рассказали синоптики.