Красная икра - деликатес, который часто подделывают, и цена не всегда означает качество. Рассказываем, какие бывают виды икры, чем они отличаются по вкусу и цене и как проверить продукт перед покупкой.

Подорожание продуктов в Украине в преддверии праздничного сезона заставляет внимательнее выбирать даже привычные деликатесы. А красную икру на рынке подделывают настолько часто, что цена давно не является гарантией качества. Как выбрать настоящий продукт, что влияет на стоимость и по каким признакам распознать подделку - разобрались вместе с журналом Storinka.

Красная икра - это икра рыб семейства лососевых. Ее получают из горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи и симы. Все виды относятся к одному семейству, но каждый имеет свой размер зерна, цвет, вкус и плотность оболочки.

Какие бывают виды красной икры

Икра горбуши - самая популярная. Ее узнают по ярко-оранжевому цвету и среднему размеру зерна, она нежная и обладает классическим вкусом. Икра кеты крупнее, с насыщенным янтарным оттенком и упругими зернами - именно ее чаще всего подают в ресторанах.

Икра нерки мелкая и темно-красная, с легкой горчинкой, поэтому нравится не всем. Икра кижуча имеет глубокий рубиновый цвет и чуть солоноватый вкус. А самой дорогой считается икра чавычи - она самая редкая и крупная, зерна достигают 7 миллиметров.

Икра симы встречается очень редко, у нее мягкий деликатный вкус и средний размер зерна. Именно от вида рыбы в первую очередь зависит цена банки.

Какая икра самая дорогая

Цена варьируется в зависимости от вида рыбы, региона вылова, сезона и даже бренда. Самая дорогая - икра чавычи, следом идет элитная кета. Икра нерки может стоить по-разному, иногда даже дороже кеты. Самая доступная - горбуша, именно ее чаще всего выставляют на полках.

Помимо вида рыбы, икру делят по качеству. Первый сорт - это яйца одного размера, без повреждений, они не слипаются. Во втором допускаются треснувшие зерна. Есть еще техническая икра, которую пускают на пасты и паштеты. А по способу обработки икра бывает зернистая, паюсная и прессованная.

Как отличить настоящую икру от подделки

Фальсификата на рынке немало, поэтому стоит проверять несколько вещей. Настоящая икра пахнет морем и рыбой, а не химией. Цвет не должен быть слишком ярким или одинаковым для всех яиц. При нажатии зерно должно легко лопаться, а не пружинить. В горячей воде настоящая икра белеет, а подделка либо не меняется, либо растворяется.

Что проверить на упаковке перед покупкой

Идеальный вариант - стеклянная банка: так видно цвет и консистенцию. Если банка металлическая, ищите тиснение на дне с датой производства. В составе качественной икры должны быть только сама икра, соль и допустимые консерванты - сорбиновая кислота или уротропин. Никаких красителей и ароматизаторов.

Зерна должны быть целыми, блестящими, не плавать в мутном рассоле. Покупайте продукцию проверенных производителей, а слишком низкую цену воспринимайте как сигнал опасности - качественная красная икра не может стоить как колбаса.

Чем полезна красная икра

Это концентрат полезного: белок, омега-3, витамины A, D, E, фосфор, кальций и железо. Икра укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и стимулирует мозговую деятельность. Но из-за высокой концентрации соли не стоит есть больше 1-2 столовых ложек в день.

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