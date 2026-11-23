Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 24 по 30 листопада свідчить, що регіон накриє різке похолодання — вдень потепліє лише до +2°, а до кінця тижня температура опуститься до -4°, можливі опади на початку періоду.

Новий етап похолодання в Київській області вже фіксували синоптики минулого тижня, а тепер регіон чекає ще один виток зниження температури: протягом тижня з 24 по 30 листопада стовпчики термометрів вдень опустяться з +2° до -4°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Київській області протягом тижня коливатимуться від +2° до -4°, а нічні — від 0° до -6°.

У вівторок, 24 листопада, повітря вдень прогріється до +2°, а вночі температура опуститься до 0°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 25 листопада, очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Вдень термометри покажуть +1°, вночі — -2°.

У четвер, 26 листопада, похолодання продовжиться: вдень повітря охолоне до -3°, вночі — до -4°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 27 листопада, стовпчики термометрів вдень підійнуться трохи вище, до -1°, а вночі опустяться до -4°. Небо — хмарне з проясненнями, без опадів.

У суботу, 28 листопада, температура утримається на позначці -3° вдень, а вночі похолодає до -6° — це найхолодніша ніч тижня. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 29 листопада, вдень трохи потеплішає — до -1°, вночі ж буде -3°. Хмарність з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 30 листопада, тиждень завершиться найхолоднішим днем: вдень -4°, вночі також -4°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане вівторок, 24 листопада, коли вдень очікується +2°, а найхолоднішим — понеділок, 30 листопада, з температурою -4° вдень. Перепад температур за тиждень сягне 6°. Опади синоптики прогнозують лише у вівторок, 24 листопада, решту днів погода триматиметься без опадів.

Через стрімке зниження температур і перехід у мінусові показники синоптики радять одягатися тепліше, особливо людям похилого віку та дітям. У вівторок, коли можливі опади за майже нульової температури, варто бути обережними на дорогах — ймовірна ожеледиця, тож водіям слід зменшити швидкість і уникати різких маневрів.

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