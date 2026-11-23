Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 24 по 30 ноября свидетельствует, что регион накроет резкое похолодание — днем потеплеет лишь до +2°, а к концу недели температура опустится до -4°, возможны осадки в начале периода.

Новый этап похолодания в Киевской области синоптики фиксировали уже на прошлой неделе, а теперь регион ждет еще один виток снижения температуры: в течение недели с 24 по 30 ноября столбики термометров днем опустятся с +2° до -4°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели будут колебаться от +2° до -4°, а ночные — от 0° до -6°.

Во вторник, 24 ноября, воздух днем прогреется до +2°, а ночью температура опустится до 0°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 25 ноября, ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Днем термометры покажут +1°, ночью — -2°.

В четверг, 26 ноября, похолодание продолжится: днем воздух охладится до -3°, ночью — до -4°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 27 ноября, столбики термометров днем немного поднимутся, до -1°, а ночью опустятся до -4°. Небо — облачное с прояснениями, без осадков.

В субботу, 28 ноября, температура удержится на отметке -3° днем, а ночью похолодает до -6° — это самая холодная ночь недели. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 29 ноября, днем немного потеплеет — до -1°, ночью же будет -3°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, неделя завершится самым холодным днем: днем -4°, ночью также -4°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет вторник, 24 ноября, когда днем ожидается +2°, а самым холодным — понедельник, 30 ноября, с температурой -4° днем. Перепад температур за неделю достигнет 6°. Осадки синоптики прогнозируют только во вторник, 24 ноября, остальные дни погода будет держаться без осадков.

Из-за стремительного снижения температур и перехода в минусовые показатели синоптики советуют одеваться теплее, особенно людям пожилого возраста и детям. Во вторник, когда возможны осадки при почти нулевой температуре, стоит быть осторожными на дорогах — вероятна гололедица, поэтому водителям следует снизить скорость и избегать резких маневров.

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