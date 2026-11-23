У 2026 році державне майно в Україні продають за кілька мільйонів гривень, але низька стартова ціна ще не означає, що інвестиція буде вигідною. Разом із дешевим активом покупець ризикує отримати чужі борги.

Борги можуть перейти навіть у спадок, а під час приватизації державного майна подібний ризик чатує й на покупця: разом із активом можна отримати чужу заборгованість.

У 2026 році державне майно в Україні продають через електронні аукціони Фонду державного майна на Prozorro.Продажі. Деякі об'єкти стартують із ціни у кілька мільйонів гривень, і стартова сума справді може здатися привабливою.

Однак низька стартова ціна ще не означає, що покупка буде вигідною. Як повідомляє «Судово-юридична газета», разом із об'єктом на нового власника можуть перейти й борги попереднього державного підприємства.

Які борги можуть перейти на покупця

Найбільше ризиків несе купівля єдиного майнового комплексу (ЄМК). За законом про приватизацію, покупець ЄМК стає правонаступником усіх прав і обов'язків підприємства, тобто і його боргів.

До таких зобов'язань входять заборгованість із заробітної плати перед працівниками, борги перед державним бюджетом, а також кредиторська заборгованість перед постачальниками та партнерами.

Крім того, на новий актив можуть лягти комунальні борги чи прострочені платежі за попередні періоди. Усі ці суми доведеться погашати саме новому власнику.

Як стягують такі борги

Борги не зникають після продажу. Кредитори зберігають право вимагати погашення вже від нового власника, а стягнення може йти через суд та виконавчу службу.

Особливо чутливою є заборгованість із зарплати. Працівники колишнього держпідприємства можуть звернутися до суду, і виплату покладуть на того, хто купив комплекс.

Як перевірити борги перед купівлею

Перш ніж робити ставку, варто уважно вивчити картку лота на Prozorro.Продажі. У додатках там публікують перелік зобов'язань і боргів, які переходять разом із об'єктом.

Кілька кроків, які допоможуть уникнути неприємних сюрпризів:

визначте тип об'єкта: окреме майно чи єдиний майновий комплекс;

прочитайте договір купівлі-продажу та всі додатки;

перевірте перелік зобов'язань у картці лота;

замовте консультацію юриста до сплати.

Якщо сума боргів перевищує вигоду від низької ціни, від угоди краще відмовитися.

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