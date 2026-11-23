По программе єОселя банк может отказать в ипотеке на жилье старше 3 лет, проверяя площадь, местоположение и цену квадратного метра.

Жилищные программы в Украине доступны не всем желающим - по программе єОселя банк проверяет не только доходы покупателя, но и характеристики самой недвижимости: возраст здания, площадь, местоположение и статус земельного участка.

Государственная программа позволяет оформить ипотеку на квартиру или жилой дом, а также на имущественные права на квартиру в новостройке, которая еще строится. В частности, объект не должен быть старше трех лет, а к вниманию берут площадь, цену метра, возраст здания, местоположение и статус земельного участка. Банк может отказать, если объект не соответствует требованиям, сообщили в Ощадбанке.

Жилье должно располагаться на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий. Кроме того, объект не может быть памятником архитектуры.

Какой возраст жилья допускает программа єОселя

Требования к возрасту здания зависят от категории заемщика и региона. Для военнослужащих, представителей сил безопасности и обороны, медиков, педагогов, ученых и ветеранов действуют отдельные правила.

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях они могут приобрести жилье возрастом до 20 лет. В остальных областях и в Киеве недвижимость должна быть не старше трех лет или находиться на стадии строительства.

Внутренне перемещенным лицам разрешают покупать квартиру или дом, построенный не более 20 лет назад. Остальным гражданам на вторичном рынке доступно жилье не старше трех лет.

Лимиты площади: сколько квадратов одобрит банк

С 17 июля 2026 года действуют обновленные нормативы, учитывающие количество членов семьи. Для квартир ограничения такие: 52,5 кв. м - для одного человека, 73,5 кв. м - для семьи из двух-трех человек.

На каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, добавляют еще 21 кв. м. Максимальная площадь квартиры - 115,5 кв. м.

Для частных домов нормативы другие: 62,5 кв. м - на одного человека, 83,5 кв. м - на семью из двух-трех человек, плюс 21 кв. м на каждого следующего. Максимум - 125,5 кв. м.

Отдельный нюанс: для недвижимости, введенной в эксплуатацию не более трех лет назад, допускается превышение нормативной площади до 10%. Для более старого жилья такого отклонения не предусмотрено.

На какое жилье кредит не дадут вообще

Программа содержит перечень объектов, которые не могут быть предметом ипотеки. Это дачный или садовый дом, памятник архитектуры, помещения из фондов жилья для временного проживания.

Также не дадут кредит на жилой дом, стоящий на участке с несоответствующим целевым назначением. Если речь идет о частном доме, земля под ним должна находиться в собственности владельца недвижимости.

Ограничения по цене метра

Стоимость квадратного метра не должна превышать предельную стоимость, определенную на основе косвенной стоимости строительства жилья в регионе и увеличенную вдвое. Отклонение от этого лимита допускается не более чем на 10%.

Если площадь или стоимость метра превышают нормативы, разницу покупатель покрывает собственными средствами в пределах первоначального взноса.

Что проверить перед покупкой жилья по єОселя

Прежде чем выбрать объект, стоит выяснить год ввода дома в эксплуатацию и его общую площадь. Также проверьте целевое назначение земельного участка и не является ли дом памятником архитектуры.

Даже квартира в хорошем состоянии и по привлекательной цене может не подойти под ипотеку, если дом построили более трех лет назад. Надежнее всего - сверить характеристики объекта с требованиями программы еще до подачи заявки.

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