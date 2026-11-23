В Харьковской области на 24 ноября запланированы графики отключения света.

Графики отключения света в Харьковской области на 24 ноября затронут город Люботин. Местных жителей предупредили, что электроснабжение будут отключать почти на весь рабочий день.

Обесточивание запланировано на 24 ноября 2026 года. Первая очередь начнется в 09:00, вторая - в 09:00:34, а свет вернут только после 16:00.

Об этом сообщает официальный сайт города Люботин. То есть без электроэнергии люди проведут более семи часов подряд.

Какие улицы останутся без света

В перечень попали одни из самых больших улиц города. Речь идет об улицах Державной и Полтавской, где без света останутся десятки домов практически полностью.

Также электроэнергию отключат на улице Героев Афганцев, Шевченко, Травневой, Вольной и Ревчанской. Частично обесточат улицы Вадима Соколова, Харьковскую и Слобожанскую.

Кроме улиц, в график внесли многочисленные переулки и въезды. Это переулки Винницкий, Гребельный, Державный, Кузнечный, Красный, Романа Иващенко и Холодногорский.

Что советует власть жителям

Коммунальщики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки. Также стоит запастись водой, если она подается с помощью электрических насосов.

Поскольку во многих домах стоит электрическое отопление или насосы, людям рекомендуют подготовиться к отсутствию света заранее, чтобы не остаться без тепла и воды в середине дня.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на 13 ноября.

Также Politeka сообщала, отключения света в Харьковской области на 18 ноября: опубликованы графики.