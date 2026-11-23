Графики отключения света в Харьковской области на 24 ноября затронут город Люботин. Местных жителей предупредили, что электроснабжение будут отключать почти на весь рабочий день.
Обесточивание запланировано на 24 ноября 2026 года. Первая очередь начнется в 09:00, вторая - в 09:00:34, а свет вернут только после 16:00.
Об этом сообщает официальный сайт города Люботин. То есть без электроэнергии люди проведут более семи часов подряд.
Какие улицы останутся без света
В перечень попали одни из самых больших улиц города. Речь идет об улицах Державной и Полтавской, где без света останутся десятки домов практически полностью.
Также электроэнергию отключат на улице Героев Афганцев, Шевченко, Травневой, Вольной и Ревчанской. Частично обесточат улицы Вадима Соколова, Харьковскую и Слобожанскую.
Кроме улиц, в график внесли многочисленные переулки и въезды. Это переулки Винницкий, Гребельный, Державный, Кузнечный, Красный, Романа Иващенко и Холодногорский.
Что советует власть жителям
Коммунальщики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки. Также стоит запастись водой, если она подается с помощью электрических насосов.
Поскольку во многих домах стоит электрическое отопление или насосы, людям рекомендуют подготовиться к отсутствию света заранее, чтобы не остаться без тепла и воды в середине дня.
Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на 13 ноября.
Также Politeka сообщала, отключения света в Харьковской области на 18 ноября: опубликованы графики.