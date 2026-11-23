Жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік. На звернення до ТЦК після випуску є 60 днів, інакше загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Військовий облік у ТЦК для жінок став обов'язковим - це стосується тих, хто здобув медичну або фармацевтичну спеціальність. Після випуску на звернення до центру комплектування є рівно 60 днів, повідомили у Міноборони.

Вимога поширюється на випускниць закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Значення має саме здобута медична або фармацевтична спеціальність, навіть якщо жінка зараз працює в іншій сфері.

Жінки з іншими професіями чи спеціальностями, спорідненими з військово-обліковими, можуть стати на облік за власним бажанням - обов'язку для них немає.

Як ставлять на облік після випуску

Заклад освіти передає до ТЦК список випускниць. На підставі цих відомостей центр комплектування вносить дані до реєстру військовозобов'язаних.

На цьому етапі ступінь придатності до служби ще не визначають. Для цього випускниця має протягом 60 діб після здобуття освіти прибути до районного або міського ТЦК за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання.

Якщо жінка здобула диплом раніше й досі не перебуває на обліку, варто перевірити свої дані в ТЦК. За порядком військового обліку роботодавці повідомляють центри про працівниць із медичною або фармацевтичною освітою, які не на обліку. Непрацевлаштовані жінки звертаються самостійно.

За що можуть оштрафувати

За порушення правил військового обліку в особливий період стаття 210 КУпАП передбачає штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Підставою може бути, зокрема, невиконання обов'язку стати на облік.

Водночас є виняток: статті 210 і 210-1 КУпАП не застосовують, якщо держатель військового реєстру може отримати ці дані через електронний обмін з іншими державними реєстрами.

Чи можуть мобілізувати жінку

Призов жінок, які перебувають на військовому обліку, у воєнний час відбувається добровільно. Це передбачає частина 12 статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Що робити, якщо диплом отримали давно

Перший крок - звернутися до ТЦК за місцем проживання та звірити дані в реєстрі. Якщо ви працевлаштовані, роботодавець мав повідомити про вас, тож уточнити статус можна і через відділ кадрів.

Далі потрібно пройти визначення придатності до служби. Після цього дані остаточно вносять до реєстру військовозобов'язаних, і жінка офіційно перебуває на військовому обліку.

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