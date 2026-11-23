Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 24 по 30 листопада показує стрімке похолодання: денна температура впаде з +3° до -4°, а вночі місцями похолодає до -5°.

Новий прогноз погоди для Дніпропетровщини підтверджує тенденцію останніх днів: регіон чекає стрімке похолодання, і вже на початку наступного тижня денні температури опустяться нижче нуля.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 24 по 30 листопада денна температура повітря у Дніпропетровській області коливатиметься від +3° до -4°.

У вівторок, 24 листопада, синоптики обіцяють найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +3°, вночі — до +2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 25 листопада, термометри покажуть удень +2°, а вночі +1°. Хмарність збережеться з проясненнями, без опадів.

У четвер, 26 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +1° вдень і 0° вночі. Хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 27 листопада, погода зміниться: вдень повітря охолоне до -1°, вночі — до -3°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 28 листопада, температура утримається на позначці -4° вдень і -4° вночі — це буде найхолодніший день тижня. Небо залишиться хмарним з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, вдень потеплішає до -2°, вночі ж похолодає до -4°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, тиждень завершиться морозом: вдень -3°, вночі -5°. Хмарність мінлива, без опадів.

Підсумовуючи, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 24 листопада, з температурою +3°, а найхолоднішим — субота, 28 листопада, коли вдень очікується -4°. Перепад температур за тиждень сягне 7°, тож похолодання відчуватиметься доволі різко. Єдиний день з можливими опадами — п’ятниця, 27 листопада.

Через різке похолодання синоптики радять дніпропетровцям заздалегідь подбати про теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У п’ятницю, коли можливі опади, варто взяти парасольку і бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу.

Раніше Politeka повідомляла, дніпропетровську область накриє різке похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 листопада.

Також Politeka повідомляла, погода готує неприємний сюрприз: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 17 по 23 листопада.

Як повідомляла Politeka, зарядіть павербанки: енергетики попередили про графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 23 по 29 листопада.