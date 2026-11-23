Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 24 по 30 ноября показывает резкое похолодание: дневная температура упадет с +3° до -4°, а ночью местами похолодает до -5°.

Новый прогноз погоды для Днепропетровщины подтверждает тенденцию последних дней: регион ждет резкое похолодание, и уже в начале следующей недели дневные температуры опустятся ниже нуля.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 24 по 30 ноября дневная температура воздуха в Днепропетровской области будет колебаться от +3° до -4°.

Во вторник, 24 ноября, синоптики обещают самый теплый день недели: днем воздух прогреется до +3°, ночью — до +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 25 ноября, термометры покажут днем +2°, а ночью +1°. Облачность сохранится с прояснениями, без осадков.

В четверг, 26 ноября, столбики термометров опустятся до +1° днем и 0° ночью. Облачность ожидается переменная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 27 ноября, погода изменится: днем воздух похолодает до -1°, ночью — до -3°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 28 ноября, температура удержится на отметке -4° днем и -4° ночью — это будет самый холодный день недели. Небо останется облачным с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, днем потеплеет до -2°, ночью же похолодает до -4°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, неделя завершится морозом: днем -3°, ночью -5°. Облачность переменная, без осадков.

Подытоживая, самым теплым днем недели станет вторник, 24 ноября, с температурой +3°, а самым холодным — суббота, 28 ноября, когда днем ожидается -4°. Перепад температур за неделю достигнет 7°, поэтому похолодание будет ощущаться довольно резко. Единственный день с возможными осадками — пятница, 27 ноября.

Из-за резкого похолодания синоптики советуют днепропетровцам заранее позаботиться о теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В пятницу, когда возможны осадки, стоит взять зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги.

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