Ринок оренди житла в Україні фактично монополізований ріелторами, через що орендарі платять комісію за штучний дефіцит квартир. Механізми перехоплення оголошень у своєму дописі описав рівненський експерт Юрій Пилипенко.

Оренда житла в Україні подорожчала, але частину переплати створюють не ціни, а ріелтори, які перехопили ринок. Про це пише видання Inkorr із посиланням на рівненський портал Radiotrek та допис місцевого експерта Юрія Пилипенка.

За його словами, орендарі платять комісію не за послугу, а за штучний дефіцит: доступ до вільних квартир спершу отримують агенти, а вже потім - звичайні шукачі житла.

Як ріелтори перехоплюють квартири

Юрій Пилипенко нарахував шість основних механізмів. Перший - резервування житла ще до публікації: оголошення або взагалі не з'являється у відкритому доступі, або з'являється вже після того, як агент "закріпив" об'єкт.

Другий - пропозиція "безкоштовних" послуг власникам. Фактично власник звикає до агента і вже не намагається здати квартиру сам.

До цього додаються засмічення дошок оголошень дублями, блокування прямих оголошень від власників та закриті чати, де агенти обмінюються базою житла.

Окрема пастка - оголошення-приманки з цінами на 20-30% нижче за ринкові. За ними теж стоять агенти: номер у оголошенні виводить не на власника, а на ріелтора.

Боти сканують оголошення щосекунди

Платні парсери та Telegram-боти сканують майданчики OLX і DOM.RIA кожні 10-30 секунд. Тому власник, який щойно опублікував оголошення, протягом перших 10 хвилин отримує десятки дзвінків від маклерів - і жодного від реального орендаря.

Агенти також копіюють фото власників, трохи змінюючи кут чи кадрування, щоб обійти алгоритми проти дублів. А скарги агентів можуть привести до того, що автоматична модерація заблокує оголошення саме власника.

Як не платити зайву комісію

Щоб знайти квартиру без посередника, на OLX і DOM.RIA обирайте фільтр "від власника" і перевіряйте, чи не повторюються одні й ті самі фото в різних оголошеннях.

Насторожити має й підозріло низька ціна: якщо варіант на 20-30% дешевший за інші в тому ж районі, за ним найімовірніше стоїть агент.

На що дивитися в договорі оренди

Перед підписанням перевірте, з ким укладаєте договір: із власником чи з посередником, і чи має агент письмове доручення від власника. У самому договорі зафіксуйте суму орендної плати в гривні, хто сплачує комунальні та в якому порядку, розмір застави й умови її повернення, а також строк попередження про виїзд.

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