Юрист объяснил, как оспорить налоговый долг и избежать взыскания.

Взыскание налоговых долгов в Украине нередко заканчивается арестом счетов . Станислав Лифлянчик рассказал, как это можно обжаловать.

Что угрожает за налоговый долг

Если человек не уплатил начисленные налоги, Государственная налоговая служба направляет налоговое требование. Это официальный документ, после которого начинается процедура взыскания.

Далее Налоговая может обратиться в суд, а впоследствии – в исполнительную службу. Чаще деньги списывают с банковских счетов должника без его согласия.

Как обжаловать требование Налоговой

Обжаловать начисления можно двумя путями: административным – подать жалобу в высший налоговый орган в течение 10 рабочих дней, или судебным – обратиться с иском об отмене налогового уведомления-решения.

Судебный путь надежнее: суд проверяет, правильно ли налоговики посчитали налог и не нарушили ли процедуру. Именно поэтому даже большие суммы удается отменить.

Что делать, если поступило налоговое требование

Не игнорируйте документ – сроки на обжалование ограничены.

Проверьте, за какой период и налог начислен.

Соберите документы, подтверждающие доходы и расходы.

Обратитесь к юристу или налоговому консультанту.

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