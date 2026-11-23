Государство может полностью покрыть расходы на жильё, отопление и электроэнергию. Рассказываем, какие категории пенсионеров имеют право на 100% скидку и как её оформить.

Субсидия на коммунальные услуги в Украине - это не единственная форма поддержки, которую государство предоставляет пожилым людям. Отдельная категория пенсионеров имеет право на полную компенсацию стоимости коммунальных услуг, то есть на 100% скидку, сообщает издание «Экономические новости» (enovosty.com).

Речь идёт не о субсидии, а о льготе, предусмотренной законом. Её особенность в том, что государство компенсирует расходы на жилищно-коммунальные услуги не частично, а полностью. Однако воспользоваться ею могут не все пенсионеры, а лишь те, кто относится к определённым законом категориям.

Кто имеет право на 100% компенсацию

Право на полное возмещение стоимости коммунальных услуг имеют пенсионеры, имеющие статус лица с инвалидностью вследствие войны, а также участники боевых действий. Для них закон предусматривает 100% скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива.

Кроме того, на полную компенсацию могут рассчитывать пенсионеры, которые проработали в сельской местности на должностях педагогических и медицинских работников, работников культуры и библиотекарей. Этим категориям государство возмещает 100% расходов на жильё, отопление и электроэнергию независимо от размера дохода.

Важно: льгота предоставляется не автоматически. Пенсионер должен подтвердить своё право на неё в территориальном органе Пенсионного фонда Украины.

Как оформить льготу

Оформление происходит через Пенсионный фонд Украины. Для этого нужно подать заявление и документы, подтверждающие право на льготу - пенсионное удостоверение, паспорт, идентификационный код, а также документ, удостоверяющий принадлежность к соответствующей категории.

Для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий - это удостоверение установленного образца. Для сельских педагогов, медиков и работников культуры - справка о периоде работы в сельской местности или трудовая книжка с соответствующими записями.

Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ, отправить почтой или оформить онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, указав свои данные в соответствующем разделе.

Что учесть при оформлении

Льгота предоставляется на жильё, в котором проживает пенсионер. Если он меняет место жительства или в его статусе происходят изменения, об этом нужно сообщить ПФУ, ведь размер возмещения пересматривается.

В Пенсионном фонде напоминают: стоит периодически проверять актуальность своего удостоверения. Просроченный документ может стать причиной приостановки выплат компенсации, и тогда придётся тратить время на восстановление льготы.

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