Во вторник, 24 ноября, астрологи советуют всем знакам зодиака действовать уверенно, но не забывать о такте в общении с окружающими.

24 ноября обещает стать днем повышенной эмоциональной активности: астрологическая атмосфера заряжает смелостью, желанием высказываться прямо и действовать решительно. Части знаков это добавит уверенности и силы, а другим придется учиться сдерживать острые слова и беречь нервы. Свой прогноз на этот день обнародовало издание Horoscope.com, и мы пересказываем главные акценты для каждого знака.

Овен

Сегодня Овнам стоит двигаться к цели без остановок — удача на вашей стороне, если не опускать руки. Не позволяйте чужой неуверенности или плохому настроению портить вам день: не обязательно подстраиваться под чью-то грусть, чтобы кому-то угодить. Лучшая стратегия — излучать искреннюю радость и уверенность в себе, это поможет и вам, и людям рядом.

Телец

Если вы давно хотели кому-то что-то сказать, именно сейчас — подходящий момент. Держать важные слова в себе больше не стоит: это лишь изматывает изнутри. Отбросьте тревогу насчет возможных последствий и решитесь на откровенный разговор. День способствует смелости и определенной напористости, так что будьте готовы, что собеседник может ответить вам в том же тоне.

Близнецы

Ваше мнение сегодня может стать главной темой для обсуждения — и это вам к лицу. У вас сильная воля, и вы умеете убедительно ее отстаивать. Не стесняйтесь делиться знаниями и брать инициативу в разговоре на себя. Примите это как интересный интеллектуальный вызов: даже если не удастся убедить всех оппонентов, сам процесс принесет удовольствие.

Рак

Чувствительное сердце Раков сегодня может задеть раздражение или даже гнев. Не бойтесь показать настоящие эмоции, даже если они кажутся кому-то неудобными. Скрывая свое истинное отношение, вы делаете хуже и себе, и тем, кто рядом: людям будет не хватать важной информации для правильных решений. Честность о собственных чувствах на этот раз пойдет на пользу всем.

Лев

Сегодня Львы могут ощутить прилив физической силы и выносливости — кажется, что способны справиться с любой задачей самостоятельно. Не преуменьшайте собственные возможности: внутренней силы у вас гораздо больше, чем вы обычно показываете. Больше нет причин ее скрывать. Воспользуйтесь этим приливом энергии для дел, которые давно откладывали из-за неуверенности в силах.

Дева

День требует от Дев собранности: корабль отчаливает, и лучше успеть на борт, чем остаться на берегу с жалобами. Окружение сегодня не слишком сочувствует эмоциональным историям, так что эмоции лучше держать при себе. Энергия дня учит быть устойчивее и не принимать все на свой счет. Один из главных уроков сегодня — вовремя промолчать, даже если очень хочется высказаться.

Весы

Весам сегодня хочется действовать решительно и брать ситуацию под контроль. Не стесняйтесь делегировать часть дел другим — напористая, активная позиция как раз то, что нужно. Попытка сделать все самостоятельно сначала покажется лучшим вариантом, но на самом деле лучше привлечь команду: так другие почувствуют причастность, а вы сможете сосредоточиться на меньшем количестве задач, зато качественнее.

Скорпион

Скорпионам стоит беречь сердце: сегодня в воздухе много резких слов, и чувствительная натура может ощущать себя уязвимой и одинокой в этой атмосфере. Если есть возможность — лучше провести день спокойно, без лишних выходов в люди. Если же планы изменить нельзя, позаботьтесь о своем эмоциональном «арсенале» заранее: знание собственных слабых мест поможет использовать энергию дня наиболее эффективно.

Стрелец

Миру нужно больше людей с вашими лидерскими качествами, Стрельцы, и сегодня именно тот день, чтобы это доказать. Астрологическая атмосфера добавляет уверенности и физической силы, которых как раз не хватало для решительных шагов. Это прекрасный момент взять ситуацию под контроль и повести за собой других. Не сомневайтесь в своих силах — сейчас именно время проявить себя.

Козерог

День несет риск мелких конфликтов и острых слов в сторону Козерогов. Эмоционально заряженная атмосфера может провоцировать недопонимания даже там, где их не ожидали. Стоит быть внимательнее к тону общения и не поддаваться на провокации — лучше сознательно сохранять мир, чем ввязываться в спор, который потом заберет много сил и нервов.

Водолей

Сегодня окружение Водолеев может выглядеть особенно эгоистичным, и эмоционально это будет ощущаться довольно напряженно. Но не стоит воспринимать это как нечто сугубо негативное: иногда немного здорового эгоизма полезно и вам самим. Позаботьтесь прежде всего о собственном комфорте и не пытайтесь выяснять отношения с теми, кто тоже сейчас действует исключительно в своих интересах.

Рыбы

Энергия дня способна по-настоящему взбудоражить Рыб — появляется желание действовать смело и не прятаться от трудностей. Пока другие нервно выглядывают в окно, опасаясь того, что происходит вокруг, вам хочется идти навстречу событиям. Сильные, напористые эмоции сегодня — ваше главное оружие, и вы прекрасно умеете им пользоваться, когда это нужно.