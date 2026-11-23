Владелец квартиры не может приходить без предупреждения и требовать доступ к жилью только потому, что оно ему принадлежит. Закон защищает неприкосновенность жилья арендатора, а за самовольное проникновение предусмотрена ответственность.

Аренда квартир в Украине - тема, где арендатор постоянно чувствует себя зависимым от владельца. Однако закон чётко ограничивает, когда хозяин жилья может войти внутрь: само по себе право собственности не даёт ему возможности открывать квартиру своими ключами в любой момент.

После заключения договора арендатор получает право пользоваться жильём, а владелец должен уважать его частную жизнь. Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на аналитический центр Cedos.

Может ли владелец приходить без предупреждения

Нет. Статья 30 Конституции Украины гарантирует неприкосновенность жилища: проникать в него без мотивированного решения суда запрещено, кроме неотложных случаев, предусмотренных законом.

Статья 311 Гражданского кодекса закрепляет право человека на неприкосновенность жилища. То есть владелец не может просто воспользоваться запасными ключами и войти в квартиру без согласия жильцов только потому, что он является владельцем.

В то же время стороны могут заранее договориться о порядке посещений: как часто владелец будет проверять состояние жилья, за сколько времени предупреждать о визите и должен ли присутствовать арендатор.

Можно ли осматривать квартиру без арендаторов

Плановые осмотры не должны превращаться в самовольные посещения. Даже если владелец хочет проверить мебель, технику или сантехнику либо сделать фото помещения, время такого визита нужно согласовать с арендатором.

Отдельной договорённости требует доступ в квартиру для ремонта, замены оборудования или осмотра коммуникаций, если ситуация не аварийная. Поэтому правила доступа лучше прописать в договоре аренды.

В договоре можно зафиксировать: периодичность плановых осмотров, срок уведомления о визите, допустимое время посещения, порядок доступа мастеров и условия посещения жилья в отсутствие арендаторов. Если срок уведомления не указан, это не означает, что владелец получил право приходить без согласования.

Когда владелец может войти без разрешения

Исключение - авария или иная неотложная ситуация, когда промедление угрожает людям или имуществу. Например, в квартире прорвало трубу, возник пожар или есть признаки утечки газа.

В таком случае нужно принять меры для устранения опасности. А обычное желание проверить жильё, забрать свои вещи или показать квартиру потенциальным покупателям не является основанием для проникновения без согласия жильцов.

Поэтому даже если у арендодателя есть запасные ключи, их использование должно быть обосновано обстоятельствами, а не только желанием попасть внутрь.

Что делать, если владелец заходит без разрешения

Если владелец регулярно приходит без предупреждения или заходит в квартиру в ваше отсутствие, первый шаг - письменно сообщить о несогласии с такими действиями.

Сохраняйте переписку, уведомления о визитах, записи камер видеонаблюдения и другие доказательства. Если владелец игнорирует просьбы, предложите письменно согласовать правила доступа к жилью или обратитесь за юридической консультацией.

Если самовольное проникновение сопровождается угрозами, повреждением имущества или другими противоправными действиями, следует обратиться в полицию.

Какая ответственность за незаконное проникновение

Статья 162 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности жилища. Незаконное проникновение в жилище может наказываться штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет, пробационным надзором или ограничением свободы на срок до трёх лет.

Впрочем, сам факт прихода владельца без предупреждения ещё не означает автоматического совершения уголовного правонарушения. Оценку дают с учётом обстоятельств, наличия согласия жильцов, условий договора и других доказательств.

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