За загальним порядком роботодавець не може забронювати працівника, який перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Але є виняток для підприємств, визнаних критично важливими для ЗСУ: вони можуть оформити тимчасове бронювання до 45 днів.

Бронювання і виклик до ТЦК у 2026 році має чимало нюансів, і питання розшуку за порушення військового обліку - одне з найболючіших. Багато роботодавців не знають, чи можуть узагалі забронювати працівника, якого ТЦК оголосив у розшук.

За загальним порядком - ні. Система під час перевірки заяви через портал «Дія» з'ясовує, чи перебуває людина на військовому обліку, чи офіційно працює в цього роботодавця, чи уточнила персональні дані та чи немає відомостей про її розшук. Якщо розшук є, спочатку це питання треба врегулювати.

Хто може оформити бронювання до 45 днів

Виняток передбачений для новоприйнятих працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та підприємств, визнаних критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Вони можуть отримати бронювання на строк до 45 календарних днів із дати укладення трудового договору.

Спеціальна процедура доступна лише тим підприємствам ОПК і критично важливим для потреб ЗСУ, які внесені до Єдиного переліку та мають чинний статус на момент подання заяви. Таке бронювання можна оформити один раз на календарний рік для одного працівника.

Важливий нюанс: строк рахують від дати укладення трудового договору, тому подання заяви пізніше не дає працівникові нових 45 днів. Чим швидше роботодавець подасть заяву, тим більше часу залишиться для врегулювання питання.

Як роботодавцю подати заяву

Процедура проста й повністю цифрова. Перший крок - авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису та відкрити послугу «Бронювання працівників».

Далі потрібно обрати категорію «Працівники із порушенням військового обліку», вказати дані працівника та дату початку трудових відносин. Після цього заяву слід підписати та надіслати.

За інформацією «Дії», заяву опрацьовують протягом 24 годин. Це дозволяє швидко закрити питання і не зупиняти процес бронювання на тижні.

Що буде після завершення строку

Якщо працівник усуне порушення військового обліку, роботодавець може подати заяву на продовження бронювання за загальними правилами ще до спливу 45 днів. «Дія» дозволяє зробити це без попереднього анулювання чинного бронювання.

Якщо порушення не усунуто, тимчасове бронювання закінчиться зі спливом строку. І тут головне, про що варто пам'ятати: саме бронювання не звільняє працівника від відповідальності за порушення військового обліку.

Тож тимчасове бронювання - це лише відстрочка, а не індульгенція. Щоб повністю закрити питання з розшуком, працівникові все одно доведеться врегулювати свій статус у ТЦК.

Раніше Politeka повідомляла, ТЦК не може анулювати бронювання самостійно.

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