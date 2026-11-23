По общему порядку работодатель не может забронировать работника, находящегося в розыске за нарушение правил воинского учета. Но есть исключение для предприятий, признанных критически важными для ВСУ: они могут оформить временное бронирование до 45 дней.

Бронирование и вызов в ТЦК в 2026 году имеет немало нюансов, и вопрос розыска за нарушение воинского учета - один из самых болезненных. Многие работодатели не знают, могут ли вообще забронировать работника, которого ТЦК объявил в розыск.

По общему порядку - нет. Система при проверке заявления через портал «Дія» выясняет, состоит ли человек на воинском учете, официально ли работает у этого работодателя, уточнил ли персональные данные и нет ли сведений о его розыске. Если розыск есть, сначала этот вопрос нужно урегулировать.

Кто может оформить бронирование до 45 дней

Исключение предусмотрено для новых работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и предприятий, признанных критически важными для обеспечения нужд ВСУ. Они могут получить бронирование на срок до 45 календарных дней с даты заключения трудового договора.

Специальная процедура доступна только тем предприятиям ОПК и критически важным для нужд ВСУ, которые внесены в Единый перечень и имеют действующий статус на момент подачи заявления. Такое бронирование можно оформить один раз в календарный год для одного работника.

Важный нюанс: срок считают от даты заключения трудового договора, поэтому подача заявления позже не дает работнику новых 45 дней. Чем быстрее работодатель подаст заявление, тем больше времени останется для урегулирования вопроса.

Как работодателю подать заявление

Процедура проста и полностью цифровая. Первый шаг - авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи и открыть услугу «Бронирование работников».

Далее нужно выбрать категорию «Работники с нарушением воинского учета», указать данные работника и дату начала трудовых отношений. После этого заявление следует подписать и отправить.

По информации «Дії», заявление обрабатывают в течение 24 часов. Это позволяет быстро закрыть вопрос и не останавливать процесс бронирования на недели.

Что будет после завершения срока

Если работник устранит нарушение воинского учета, работодатель может подать заявление на продление бронирования по общим правилам еще до истечения 45 дней. «Дія» позволяет сделать это без предварительного аннулирования действующего бронирования.

Если нарушение не устранено, временное бронирование закончится с истечением срока. И здесь главное, о чем стоит помнить: само бронирование не освобождает работника от ответственности за нарушение воинского учета.

Так что временное бронирование - это лишь отсрочка, а не индульгенция. Чтобы полностью закрыть вопрос с розыском, работнику все равно придется урегулировать свой статус в ТЦК.

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