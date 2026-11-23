Пенсионный фонд планирует масштабную проверку всех пенсионеров и сверит их данные через систему «Трембита», чтобы выявить тех, кто получает выплаты без законных оснований.

Пенсионный фонд планирует проверить данные всех пенсионеров и получателей пожизненного денежного содержания, чтобы выяснить, есть ли у людей законные основания для получения денег. Проверка пройдет в три этапа.

Больше всего внимания уделят тем, кому трудно подтвердить свои личные данные. Прежде всего это украинцы, чьи документы утрачены из-за войны, те, кто сейчас живет за границей, и люди, чьи сведения внесены в государственные реестры не в полном объеме. Об этом сообщает "24 Канал".

Проверка пенсионных выплат в Украине становится масштабнее, поэтому стоит заранее привести документы в порядок.

Какие данные проверят

Проверка пройдет по обновленной процедуре контроля Минфина. Сначала ПФУ изучит сведения о получателях выплат. Затем эти данные автоматически сопоставят с информацией из государственных реестров через систему обмена данными "Трембита". По итогам специалисты решат, действительно ли человек имеет право на средства.

Во время сверки учтут налоговый и демографический реестры, а также базы данных МВД. Отдельное внимание обратят на смену группы инвалидности, оформление постоянного проживания за границей, отбывание наказания и случаи смерти получателей. Именно эти обстоятельства чаще всего влияют на то, продолжит ли человек получать пенсию.

Как не потерять выплату

Чтобы избежать проблем с начислением, стоит самостоятельно убедиться, что Пенсионный фонд располагает актуальными данными. Если произошли изменения, которые могут повлиять на выплату, о них следует сразу сообщить в ПФУ - дистанционно через электронный кабинет или обратившись в сервисный центр.

Отдельно советуют позаботиться о подтверждении страхового стажа. Если трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории или была утрачена во время боевых действий, данные можно попытаться восстановить через архив или обратившись к бывшим работодателям.

Те, кто находится за границей, могут решать вопросы дистанционно через украинские консульства и дипломатические представительства. Там помогут оформить документы и подтвердить актуальный статус, чтобы выплаты не прекратили.

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