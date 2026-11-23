Украинцы после смерти близкого человека могут получить от государства несколько видов выплат: на погребение, недополученную пенсию умершего и ежемесячную поддержку для детей в случае потери кормильца. Сколько денег предусматривает закон и какие документы нужны - рассказываем дальше.

Детские выплаты в Украине - лишь часть государственной поддержки семей. После смерти близкого человека семья имеет право на несколько видов денежной помощи: на погребение, недополученную пенсию умершего и ежемесячную выплату для детей, потерявших кормильца.

Сколько государство платит на погребение

В 2026 году размер помощи на погребение застрахованного лица вырос вдвое и теперь составляет 8 500 гривен, о чем пишет профильное издание «Дебет-Кредит». Если же из жизни ушел бывший военнослужащий, его семья получит три пенсии умершего, но не более 16 640 гривен.

Деньги поступят без задержек, если не терять время. Обращаться нужно в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Какие документы нужны

Для оформления выплаты обязательно понадобятся паспорт, идентификационный код, свидетельство о смерти и выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния. Заявление заполнят прямо во время приема, но важно иметь актуальные реквизиты банковского счета в формате IBAN.

Недополученная пенсия: что это и как ее забрать

Помимо выплаты на погребение, родственники имеют право забрать деньги, которые пенсионер не успел получить при жизни. В народе эту сумму называют «тринадцатой пенсией», и после смерти человека она не аннулируется.

Ее выплачивают членам семьи, которые проживали вместе с умершим, либо нетрудоспособным родственникам, находившимся на его иждивении. Если за выплатой никто не обратится вовремя, она войдет в состав наследства, и получить ее можно будет только через нотариуса.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Когда семья теряет главного кормильца, несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет получают ежемесячную поддержку. На одного нетрудоспособного члена семьи начисляют 50% от пенсии по возрасту умершего, а если иждивенцев двое или больше - 100%, которые делят между ними поровну.

Оформить такую помощь может и неработающий родственник, который ухаживает за ребенком умершего до достижения им восьми лет. Здесь работает правило 12 месяцев: если обратиться в течение года после смерти, пенсию назначат задним числом.

Какие еще надбавки действуют этой осенью

Украинская пенсионная система предусматривает и другие выплаты для уязвимых категорий. Неработающие пенсионеры, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей, ежемесячно получают доплату 150 гривен.

Многодетные матери, воспитавшие пятерых и более детей, имеют надбавку от 908 до 1038 гривен. Кроме того, Пенсионный фонд автоматически добавляет за возраст: после 70 лет - 300 гривен, с 75 лет - 456 гривен, а после 80 лет сумма возрастает до 570 гривен.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь от 4500 гривен: кто сможет получить новую выплату и как ее оформить.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Киеве: кому продлили ежемесячные выплаты по 20 тысяч гривен.