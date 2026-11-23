Українці після смерті близької людини можуть отримати від держави кілька видів виплат: на поховання, недоотриману пенсію померлого та щомісячну підтримку для дітей у разі втрати годувальника. Скільки грошей передбачає закон і які документи потрібні - розповідаємо далі.

Дитячі виплати в Україні - лише частина державної підтримки сімей. Після смерті близької людини родина має право на кілька видів грошової допомоги: на поховання, недоотриману пенсію померлого та щомісячну виплату для дітей, які втратили годувальника.

Скільки держава платить на поховання

У 2026 році розмір допомоги на поховання застрахованої особи зріс удвічі й тепер становить 8 500 гривень, про що пише профільне видання «Дебет-Кредит». Якщо ж з життя пішов колишній військовослужбовець, його родина отримає три пенсії померлого, але не більше ніж 16 640 гривень.

Гроші надійдуть без затримок, якщо не гаяти час. Звертатися треба до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Які документи потрібні

Для оформлення виплати обов'язково знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану. Заяву заповнять просто під час прийому, але важливо мати актуальні реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Недоотримана пенсія: що це і як її забрати

Окрім виплати на поховання, родичі мають право забрати гроші, які пенсіонер не встиг отримати за життя. У народі цю суму називають «тринадцятою пенсією», і після смерті людини вона не анулюється.

Її виплачують членам сім'ї, які жили разом із померлим, або непрацездатним родичам, що перебували на його утриманні. Якщо за виплатою ніхто не звернеться вчасно, вона увійде до складу спадщини, і доступитися до неї можна буде лише через нотаріуса.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника

Коли родина втрачає головного годувальника, неповнолітні діти та студенти до 23 років отримують щомісячну підтримку. На одного непрацездатного члена сім'ї нараховують 50% від пенсії за віком померлого, а якщо утриманців двоє чи більше - 100%, які ділять між ними порівну.

Оформити таку допомогу може й непрацюючий родич, який доглядає за дитиною померлого до досягнення нею восьми років. Тут працює правило 12 місяців: якщо звернутися протягом року після смерті, пенсію призначать заднім числом.

Які ще надбавки діють цієї осені

Українська пенсійна система передбачає й інші виплати для вразливих категорій. Непрацюючі пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, щомісяця отримують доплату 150 гривень.

Багатодітні матері, які виховали п'ятьох і більше дітей, мають надбавку від 908 до 1038 гривень. Крім того, Пенсійний фонд автоматично додає за віком: після 70 років - 300 гривень, з 75 років - 456 гривень, а після 80 років сума зростає до 570 гривень.

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