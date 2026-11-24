Повернення повістки з пошти ще не означає, що військовозобов'язаний уникнув виклику в ТЦК, тому штраф від 17 000 до 25 500 грн може лишитися в силі.

Штраф ТЦК за неявку до 25 500 грн не скасовується автоматично, навіть якщо повістка повернулася з пошти з позначкою про відсутність адресата. За певних умов відмітку про відсутність адресата вважають належним оповіщенням. Судова практика 2026 року показує: такий запис сам підтверджує, що людину оповістили про виклик, тому штраф від 17 000 до 25 500 грн може лишитися в силі.

Про ці справи повідомляють Новини.LIVE з посиланням на «Судово-юридичну газету». Повістки, сформовані через реєстр «Оберіг», надсилають рекомендованими листами. Якщо лист повертається з відміткою «адресат відсутній», дату цієї відмітки можуть вважати днем оповіщення. Такий підхід закріплений у рішеннях судів у справах № 460/20602/25 та № 440/5944/26.

Але це працює не завжди. ТЦК має довести, що повістку оформили і відправили правильно, а адреса відповідає правилам. За неявку без поважної причини карають за частиною третьою статті 210-1 КУпАП: штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Як заява в «Резерв+» впливає на справу

Закон дозволяє спрощене притягнення до відповідальності. За статтею 279-9 КУпАП військовозобов'язаний може через «Резерв+» повідомити, що не оспорює порушення і згоден на розгляд справи без своєї присутності. Тоді протокол можуть не складати, але уповноважена особа ТЦК зобов'язана перевірити обставини і дотримати процедуру.

У справі № 161/17846/26 чоловік намагався скасувати штраф, бо особисто не отримав повістку і доглядав хвору матір. Апеляційний суд 13 жовтня 2026 року лишив стягнення в силі, адже заявник сам погодився на спрощений розгляд, а процедуру дотримали. Схожий результат був 19 жовтня у справі № 127/21231/26.

Коли суд скасовує штраф

Інакше оцінили справу № 595/1028/26. ТЦК не надав достатніх доказів, що повістку надіслали з дотриманням вимог і що людину належно оповістили. Посилання на поштове відстеження та електронну заяву в «Резерв+» суд не переконали: загальне визнання порушення не підтверджує автоматично, за якою повісткою, на яку дату і за якою адресою людина мала прибути. Постанову про штраф скасували.

Окремо суди захищають від автоматичного обмеження права керування авто. У справі № 587/1078/26 ТЦК просив тимчасово заборонити чоловікові керувати машиною, але апеляція відмовила: він уточнював дані, мав бронювання і використовував авто як джерело заробітку. Тобто таке обмеження не настає само собою - потрібна окрема процедура і рішення суду.

Що перевірити, щоб уникнути штрафу

З практики видно: значення мають не лише відмітка про повернення листа, а й документи, які підтверджують дії ТЦК. Перш ніж сплачувати чи оскаржувати штраф, варто перевірити:

адресу, на яку надіслали повістку, та підстави її використання;

документи про відправлення листа та результат доставки;

чи є в повістці дата, час, місце і мета виклику;

зміст заяви, поданої через «Резерв+»;

чи довів ТЦК обставини порушення і чи дотримав процедуру.

Повернутий лист не гарантує скасування штрафу, але й сам собою не доводить провину. Якщо оповіщення провели належно і поважних причин неявки немає, постанова про стягнення може встояти. Якщо ж ТЦК не підтвердив процедуру чи не надав доказів, рішення про штраф можуть скасувати.

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