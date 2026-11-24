Працюючим пенсіонерам в Україні після набуття нового страхового стажу перераховують пенсію. Пояснюємо, кому переглянуть доплати та що загрожує тим, хто вчасно не повідомить Пенсійний фонд про працевлаштування.

Пенсія та страховий стаж в Україні напряму залежать від офіційної роботи - але багато людей і після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати. Як нагадує Перший бізнесовий, статус пенсіонера не дає податкових пільг на зарплату: доходи офіційно працевлаштованої людини оподатковуються на загальних підставах.

Із зарплати працюючого пенсіонера автоматично утримують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Окремо роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок, який враховується в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Водночас офіційна зайнятість дає соціальні гарантії. Працюючий пенсіонер може розраховувати на оплату лікарняних, а також на інші види соціального захисту, передбачені трудовим законодавством.

Кому переглянуть виплати

Додаткова перевага офіційної роботи - можливість періодичного перегляду пенсії. Після набуття нового страхового стажу працюючим пенсіонерам проводять перерахунок виплат, однак фактичне збільшення зазвичай залишається відносно невеликим.

Пенсіонерів зобов'язують інформувати Пенсійний фонд про працевлаштування або початок підприємницької діяльності. Ця вимога пов'язана з особливостями нарахування окремих доплат і надбавок.

Що буде, якщо не повідомити Пенсійний фонд

У разі несвоєчасного повідомлення може виникнути переплата пенсійних коштів. Після виявлення таких випадків надлишково виплачені суми можуть підлягати поверненню відповідно до чинного законодавства.

Працюючим пенсіонерам варто регулярно перевіряти свій статус у державних реєстрах і контролювати правильність нарахування як заробітної плати, так і пенсійних виплат. Це допомагає уникнути боргів і непорозумінь із Пенсійним фондом.

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