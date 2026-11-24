Штраф ТЦК за неявку до 25 500 грн не отменяется автоматически, даже если повестка вернулась с почты с отметкой об отсутствии адресата. При определенных условиях отметку об отсутствии адресата считают надлежащим оповещением. Судебная практика 2026 года показывает: такая запись сама подтверждает, что человека уведомили о вызове, поэтому штраф от 17 000 до 25 500 грн может остаться в силе.
Об этих делах сообщают Новини.LIVE со ссылкой на «Судебно-юридическую газету». Повестки, сформированные через реестр «Оберіг», отправляют заказными письмами. Если письмо возвращается с пометкой «адресат отсутствует», дату этой отметки могут считать днем оповещения. Такой подход закреплен в решениях судов по делам № 460/20602/25 и № 440/5944/26.
Но работает это не всегда. ТЦК должен доказать, что повестку оформили и отправили правильно, а адрес соответствует правилам. За неявку без уважительной причины наказывают по части третьей статьи 210-1 КУоАП: штраф составляет от 17 000 до 25 500 гривен.
Как заявление в «Резерв+» влияет на дело
Закон допускает упрощенное привлечение к ответственности. Согласно статье 279-9 КУоАП, военнообязанный может через «Резерв+» сообщить, что не оспаривает нарушение и согласен на рассмотрение дела без своего присутствия. Тогда протокол могут не составлять, однако уполномоченное лицо ТЦК обязано проверить обстоятельства и соблюсти процедуру.
В деле № 161/17846/26 мужчина пытался отменить штраф, потому что лично не получил повестку и ухаживал за больной матерью. Апелляционный суд 13 октября 2026 года оставил взыскание в силе, поскольку заявитель сам согласился на упрощенное рассмотрение, а процедуру соблюли. Похожий результат был 19 октября в деле № 127/21231/26.
Когда суд отменяет штраф
Иначе оценили дело № 595/1028/26. ТЦК не предоставил достаточных доказательств, что повестку отправили с соблюдением требований и что человека надлежащим образом уведомили. Ссылки на почтовое отслеживание и электронное заявление в «Резерв+» суд не убедили: общее признание нарушения не подтверждает автоматически, по какой повестке, на какую дату и по какому адресу человек должен был прибыть. Постановление о штрафе отменили.
Отдельно суды защищают от автоматического ограничения права управления автомобилем. В деле № 587/1078/26 ТЦК просил временно запретить мужчине управлять машиной, но апелляция отказала: он уточнял данные, имел бронирование и использовал авто как источник заработка. То есть такое ограничение не наступает само собой - нужна отдельная процедура и решение суда.
Что проверить, чтобы избежать штрафа
Из практики видно: значение имеют не только отметка о возврате письма, но и документы, подтверждающие действия ТЦК. Прежде чем платить или обжаловать штраф, стоит проверить:
- адрес, на который отправили повестку, и основания его использования;
- документы об отправке письма и результате доставки;
- есть ли в повестке дата, время, место и цель вызова;
- содержание заявления, поданного через «Резерв+»;
- доказал ли ТЦК обстоятельства нарушения и соблюдал ли процедуру.
Возвращенное письмо не гарантирует отмену штрафа, но и само по себе не доказывает вину. Если оповещение провели надлежащим образом и уважительных причин неявки нет, постановление о взыскании может устоять. Если же ТЦК не подтвердил процедуру или не предоставил доказательств, решение о штрафе могут отменить.
Ранее Politeka сообщала, какие грубые ошибки в повестке нашли в суде и почему розыск ТЦК признали незаконным.
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