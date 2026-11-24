С 23 октября 2026 года владельцы, которые сдают недвижимость предприятиям или самозанятым лицам, платят меньше налога. Ставку налога на доходы физических лиц снизили с 18% до 5%, поэтому с аренды квартиры за 10 000 гривен в месяц на руки остается на 1300 гривен больше.

Налог на недвижимость в Украине платят все владельцы квартир и домов, но для тех, кто сдает жилье в аренду, есть отдельная хорошая новость. С 23 октября 2026 года ставку налога на доходы от аренды недвижимости снизили с 18% до 5%. Теперь владельцы могут получать на 1300 гривен в месяц больше.

Кому и когда применяется новая ставка 5%

Сниженная ставка налога на доходы физических лиц в 5% действует только на доходы от аренды жилой и нежилой недвижимости, когда арендатор - предприятие или самозанятое лицо. Именно тогда арендатор выполняет функции налогового агента: начисляет доход, удерживает налоги и перечисляет их в бюджет.

Важно: военный сбор в 5% никуда не делся. Поэтому общая сумма удержаний составляет не 5%, а 10% - это 5% НДФЛ плюс 5% военного сбора.

Сколько реально остается на руки

Разберем на примере. Если в договоре аренды указано 10 000 гривен до налогообложения, то раньше владелец получал 7700 гривен. Из них удерживали 1800 гривен НДФЛ (18%) и 500 гривен военного сбора (5%).

По новой ставке владелец получает 9000 гривен: удерживают только 500 гривен НДФЛ и 500 гривен военного сбора. Разница составляет 1300 гривен в месяц, или 15 600 гривен в год.

На что смотреть в договоре аренды

Здесь есть нюанс, который легко упустить. Если в договоре указана сумма «на руки», а не «до налогообложения», расчет может быть совсем другим. В таком случае налоги уже фактически заложены в сумму, и владелец может не почувствовать увеличения выплат.

Поэтому прежде чем радоваться снижению ставки, стоит внимательно перечитать договор и уточнить, какую именно сумму в нем зафиксировали - до или после удержания налогов.

Пенсионеры и другие категории

Сниженная ставка не является отдельной льготой для пенсионеров. Главное условие - кому именно сдается недвижимость. Если пенсионер сдает помещение предприятию, на него распространяются те же правила.

А вот если жилье сдается обычному физическому лицу или семье, порядок налогообложения другой. Его следует уточнять отдельно в налоговой.

Как считать октябрьские выплаты

В ГНС уточнили: если доход за октябрь начислен после 23 октября, применяется новая ставка. Если же налог по старой ставке уже удержали до этой даты, перерасчета не будет.

Повлияет ли снижение на субсидию

Снижение ставки не влияет на учет дохода при расчете субсидий. Арендная плата, как и раньше, учитывается в совокупном доходе для получения жилищной субсидии. Тем, кто получает помощь, стоит уточнить правила ее назначения.

Как проверить, применили ли вам новую ставку

Попросите у бухгалтера детальный расчет удержаний за каждый месяц и сверьте сумму НДФЛ - она должна составлять 5% от дохода с аренды, а не 18%. Если вы сдаете недвижимость физическому лицу, новая ставка вас не касается - уточните свой порядок налогообложения в территориальном органе ГНС.

Отдельно закон №4903.9 восстановил освобождение от земельного налога и арендной платы за государственную и коммунальную землю для владельцев разрушенных домов. Льгота действует с 1 января 2026 года при условии, что сведения о разрушении внесены в государственный реестр.

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