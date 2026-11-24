Первый снег уже засыпал Харьков и север Одесской области, а в Карпатах температура опустилась до -11°C. Синоптики говорят, что это лишь начало - самое сильное похолодание еще впереди.

Погода в Украине резко изменилась - в понедельник, 23 ноября, в страну пришла первая зимняя волна. Первый снег днем выпал в Харькове и на севере Одесской области, а в Карпатах спасатели зафиксировали настоящий мороз до -11°C.

В Кодыме на севере Одесской области снежит уже несколько часов подряд. Город и окрестности заметно припорошило, а на одно из фото журналистов попал местный кот, который тоже застал первый снег.

Где уже царит зима

Настоящая зима пришла и в Харьков - улицы города активно засыпает пушистый снег. А на карпатской горе Поп Иван спасатели зафиксировали -11°C.

Там облачно, снежит и дует северо-восточный ветер со скоростью 5 м/с. Из-за ветра мороз ощущается еще сильнее, а темнеет сейчас рано, поэтому времени на возвращение с гор остается меньше.

Чего ждать дальше

По прогнозу синоптиков, в Украину идет дальнейшее похолодание. Южный циклон принесет мокрый снег, дождь, сильный ветер и гололедицу. Худшие погодные условия прогнозируют в центральных, южных и восточных областях.

Синоптик Игорь Кибальчич предупредил о снеге и резком похолодании в конце этой недели - в отдельных регионах температура может опуститься до -13°C.

Правила безопасности в горах

Спасатели советуют тем, кто планирует поход в горы, не отправляться в одиночку. Маршрут следует выбирать в соответствии с опытом и подготовкой группы и планировать возвращение засветло.

Также стоит проверить прогноз погоды, зарегистрировать маршрут у горных спасателей и взять теплую многослойную одежду, фонарь, аптечку, термоодеяло, еду и теплый напиток. Телефон и павербанк должны быть заряжены.

Если видимость ухудшилась или кто-то из группы замерз или устал, подъем следует прекратить. В случае опасности звоните 101.

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