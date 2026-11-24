Перший сніг уже засипав Харків і північ Одеської області, а в Карпатах температура опустилася до -11°C. Синоптики кажуть, що це лише початок - найсильніше похолодання ще попереду.

Погода в Україні різко змінилася - у понеділок, 23 листопада, до країни прийшла перша зимова хвиля. Перший сніг удень випав у Харкові та на півночі Одеської області, а в Карпатах рятувальники зафіксували справжній мороз до -11°C.

У Кодимі на півночі Одещини сніжить уже кілька годин поспіль. Місто та околиці помітно припорошило, а на одне з фото журналістів потрапив місцевий кіт, який теж застав перший сніг.

Де вже панує зима

Справжня зима завітала й до Харкова - вулиці міста активно засипає пухнастий, лапатий сніг. Натомість на карпатській горі Піп Іван рятувальники зафіксували -11°C.

Там хмарно, сніжить і дме північно-східний вітер зі швидкістю 5 м/с. Через вітер мороз відчувається ще сильніше, а темніє зараз рано, тож часу на повернення з гір лишається менше.

Чого чекати далі

За прогнозом синоптиків, до України йде подальше похолодання. Південний циклон принесе мокрий сніг, дощ, сильний вітер та ожеледицю. Найгірші погодні умови прогнозують у центральних, південних та східних областях.

Синоптик Ігор Кібальчич попередив про сніг і різке похолодання наприкінці цього тижня - в окремих регіонах температура може опуститися до -13°C.

Правила безпеки в горах

Рятувальники радять тим, хто планує похід у гори, не вирушати наодинці. Маршрут слід обирати відповідно до досвіду й підготовки групи та планувати повернення засвітла.

Також варто перевірити прогноз погоди, зареєструвати маршрут у гірських рятувальників і взяти теплий багатошаровий одяг, ліхтар, аптечку, термоковдру, їжу та теплий напій. Телефон і павербанк мають бути заряджені.

Якщо видимість погіршилася або хтось із групи змерз чи втомився, підйом слід припинити. У разі небезпеки телефонуйте 101.

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