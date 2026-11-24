З 23 жовтня 2026 року власники, які здають нерухомість підприємствам або самозайнятим особам, платять менше податку. Ставку податку на доходи фізичних осіб знизили з 18% до 5%, тож з оренди квартири за 10 000 гривень на місяць на руки лишається на 1300 гривень більше.

Податок на нерухомість в Україні сплачують усі власники квартир і будинків, але для тих, хто здає житло в оренду, є окрема хороша новина. З 23 жовтня 2026 року ставку податку на доходи від оренди нерухомості знизили з 18% до 5%. Тепер власники можуть отримувати на 1300 гривень на місяць більше.

Кому і коли застосовується нова ставка 5%

Знижена ставка податку на доходи фізичних осіб у 5% діє лише на доходи від оренди житлової та нежитлової нерухомості, коли орендар - підприємство або самозайнята особа. Саме тоді орендар виконує функції податкового агента: нараховує дохід, утримує податки й перераховує їх до бюджету.

Важливо: військовий збір у 5% нікуди не подівся. Тож загальна сума утримань становить не 5%, а 10% - це 5% ПДФО плюс 5% військового збору.

Скільки реально лишається на руки

Розберімо на прикладі. Якщо в договорі оренди зазначено 10 000 гривень до оподаткування, то раніше власник отримував 7700 гривень. З них утримували 1800 гривень ПДФО (18%) і 500 гривень військового збору (5%).

За новою ставкою власник отримує 9000 гривень: утримують лише 500 гривень ПДФО і 500 гривень військового збору. Різниця становить 1300 гривень на місяць, або 15 600 гривень на рік.

На що дивитись у договорі оренди

Тут є нюанс, який легко проґавити. Якщо в договорі вказано суму «на руки», а не «до оподаткування», розрахунок може бути зовсім іншим. У такому разі податки вже фактично закладені в суму, і власник може не відчути збільшення виплат.

Тому перш ніж радіти зниженню ставки, варто уважно перечитати договір і уточнити, яку саме суму в ньому зафіксували - до чи після утримання податків.

Пенсіонери та інші категорії

Знижена ставка не є окремою пільгою для пенсіонерів. Головна умова - кому саме здається нерухомість. Якщо пенсіонер здає приміщення підприємству, на нього поширюються ті самі правила.

А от якщо житло здається звичайній фізичній особі чи родині, порядок оподаткування інший. Його слід уточнювати окремо в податковій.

Як рахувати жовтневі виплати

У ДПС уточнили: якщо дохід за жовтень нараховано після 23 жовтня, застосовується нова ставка. Якщо ж податок за старою ставкою вже утримали до цієї дати, перерахунку не буде.

Чи вплине зниження на субсидію

Зниження ставки не впливає на облік доходу під час розрахунку субсидій. Орендна плата, як і раніше, враховується в сукупному доході для отримання житлової субсидії. Тим, хто отримує допомогу, варто уточнити правила її призначення.

Як перевірити, чи застосували вам нову ставку

Попросіть у бухгалтера детальний розрахунок утримань за кожен місяць і звірте суму ПДФО - вона має становити 5% від доходу з оренди, а не 18%. Якщо ви здаєте нерухомість фізичній особі, нова ставка вас не стосується - уточніть свій порядок оподаткування в територіальному органі ДПС.

Окремо закон №4903.9 відновив звільнення від земельного податку та орендної плати за державну й комунальну землю для власників зруйнованих будинків. Пільга діє з 1 січня 2026 року за умови, що відомості про руйнування внесено до державного реєстру.

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