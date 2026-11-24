Людям, які перебувають на повному державному утриманні в спеціальних закладах, виплачують лише 25% призначеної пенсії. Решту 75% спрямовують на оплату проживання та догляду.

Пенсійні виплати в Україні для окремих категорій ідуть за особливими правилами. Людям, які перебувають на повному державному утриманні в спеціальних закладах, виплачують лише 25% призначеної пенсії.

Решту 75% від суми спрямовують на оплату їхнього проживання та догляду. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області, пише ТСН.

Коли і як діє правило 25%

Такий порядок починає діяти від першого числа місяця, що настає після місяця зарахування людини на повне державне утримання. Тобто на руки пенсіонер отримує не всю суму, а лише чверть призначеної виплати.

У ПФУ пояснюють: якщо розмір призначеної пенсії перевищує вартість утримання в закладі, пенсіонеру виплачують різницю між цими сумами. Але сама виплата не може бути меншою за 25% від загального розміру пенсії.

Кому залишають пенсію повністю

Виняток зробили для тих, кому призначили пенсію за особливі заслуги перед Україною. Йдеться про виплати, призначені за статтею 14 Закону України №1767-III від 1 червня 2000 року. Їх виплачують у повному обсязі навіть тоді, коли людина перебуває на повному державному утриманні.

Що з пенсією, якщо на утриманні є родичі

Окремі умови діють для пенсіонерів, які перебувають на державному утриманні, але водночас мають непрацездатних членів сім'ї на своєму утриманні. У такому разі пенсію розподіляють між пенсіонером та його непрацездатними родичами.

Сам пенсіонер отримує 25% призначеної виплати, а частину коштів, що залишилася, можуть спрямувати на утримання непрацездатних членів сім'ї. Однак розмір цих виплат не може перевищувати 50% призначеної пенсії.

Як платять дітям, які втратили годувальника

Для дітей, які втратили годувальника та перебувають на повному державному утриманні, теж є окремі правила. Дітям-сиротам Пенсійний фонд перераховує призначену пенсію у зв'язку з втратою годувальника в повному обсязі, без жодних відрахувань.

Натомість інші діти, які перебувають на повному державному утриманні, отримують 50% призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

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