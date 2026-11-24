Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для української економіки: у 2027 році замість зростання тепер допускає спад. Це створює тиск на курс гривні і означає повільніше зростання доходів українців.

Курс долара в Україні знову зазнає тиску. Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз для української економіки на 2027 рік і тепер допускає спад замість зростання.

Як повідомляє today.ua, у липні МВФ очікував, що економіка України наступного року виросте на 3,5%. У листопаді місія фонду переглянула розрахунки через посилення російських атак на енергосистему та промислові об'єкти і тепер закладає падіння ВВП на 1%.

Що це означає для гривні та цін

Економіка ризикує провести у спаді два роки поспіль. Цьогоріч реальний ВВП може просісти на 0,5%, а наступного року скоротитися ще на 1%. Для порівняння, Національний банк у жовтні прогнозував м'якше: мінус 0,4% у 2026 році і вихід у невеликий плюс у 2027-му.

Для звичайних людей це означає повільніше зростання доходів, пояснив член Ради НБУ Василь Фурман у колонці для OBOZ.UA. Бізнесу бракує електроенергії, дорожчає перевезення товарів, тому гроші йдуть на поточні витрати, а не на розширення виробництва і нові робочі місця.

Курс гривні напряму залежить від валютного балансу бізнесу, тобто від співвідношення виручки українських експортерів і витрат на імпорт. Ринок реагує на попит і пропозицію, а Нацбанк може лише згладжувати різкі стрибки, продаючи валюту зі своїх резервів.

Важливим фактором лишається графік грошей від міжнародних донорів. За оцінками місії МВФ, незакрита потреба України в зовнішньому фінансуванні сягає 32-34 млрд доларів на 2027 рік і близько 17 млрд доларів на 2028-й.

Якщо партнерські транші затримаються, уряду стане складніше позичати на внутрішньому ринку, а в банківській системі поменшає вільних коштів. Такі паузи, за словами Фурмана, неминуче створять додатковий тиск на валютний ринок.

Коли надійде наступний транш

Переговори з МВФ, які стартували у Варшаві, продовжилися онлайн. На кінець вересня Україна виконала всі кількісні умови програми. Якщо партнери підтвердять обсяги допомоги, а Рада директорів МВФ затвердить результати перегляду, Україна зможе отримати наступний транш близько 1,6 млрд доларів.

Стабільність курсу в 2027 році залежатиме від своєчасності цих грошей. Експерт також застерігає: покривати брак коштів у бюджеті додатковим друком гривні не можна, бо це лише розжене інфляцію і здешевить гривню.

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