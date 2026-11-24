Международный валютный фонд ухудшил прогноз для украинской экономики: в 2027 году вместо роста теперь допускает спад. Это создает давление на курс гривны и означает более медленный рост доходов украинцев.

Курс доллара в Украине снова под давлением. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз для украинской экономики на 2027 год и теперь допускает спад вместо роста.

Как сообщает today.ua, в июле МВФ ожидал, что экономика Украины в следующем году вырастет на 3,5%. В ноябре миссия фонда пересмотрела расчеты из-за усиления российских атак на энергосистему и промышленные объекты и теперь закладывает падение ВВП на 1%.

Что это значит для гривны и цен

Экономика рискует провести в спаде два года подряд. В этом году реальный ВВП может просесть на 0,5%, а в следующем сократиться еще на 1%. Для сравнения, Национальный банк в октябре прогнозировал мягче: минус 0,4% в 2026 году и выход в небольшой плюс в 2027-м.

Для обычных людей это означает более медленный рост доходов, пояснил член Совета НБУ Василий Фурман в колонке для OBOZ.UA. Бизнесу не хватает электроэнергии, дорожает перевозка товаров, поэтому деньги уходят на текущие расходы, а не на расширение производства и новые рабочие места.

Курс гривны напрямую зависит от валютного баланса бизнеса, то есть от соотношения выручки украинских экспортеров и расходов на импорт. Рынок реагирует на спрос и предложение, а Нацбанк может лишь сглаживать резкие скачки, продавая валюту из своих резервов.

Важным фактором остается график поступления денег от международных доноров. По оценкам миссии МВФ, незакрытая потребность Украины во внешнем финансировании достигает 32-34 млрд долларов на 2027 год и около 17 млрд долларов на 2028-й.

Если партнерские транши задержатся, правительству станет сложнее занимать на внутреннем рынке, а в банковской системе станет меньше свободных средств. Такие паузы, по словам Фурмана, неизбежно создадут дополнительное давление на валютный рынок.

Когда поступит следующий транш

Переговоры с МВФ, стартовавшие в Варшаве, продолжились онлайн. На конец сентября Украина выполнила все количественные условия программы. Если партнеры подтвердят объемы помощи, а Совет директоров МВФ утвердит результаты пересмотра, Украина сможет получить следующий транш около 1,6 млрд долларов.

Стабильность курса в 2027 году будет зависеть от своевременности этих денег. Эксперт также предостерегает: покрывать нехватку средств в бюджете дополнительным выпуском гривны нельзя, ведь это лишь разгонит инфляцию и удешевит гривну.

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