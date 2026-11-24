Работодатель действительно имеет право вручать повестку своему работнику - это прямо предусмотрено законодательством. Рассказываем, кто еще уполномочен на это и что должен знать работник.

Мобилизационное распоряжение и повестку нужно различать - особенно теперь, когда работники все чаще получают документы из ТЦК прямо на рабочем месте.

Законно ли, когда руководитель вызывает подчиненного к себе в кабинет и вручает ему повестку? Да. Это прямо предусмотрено действующим законодательством, о чем напомнили юристы Судебно-юридической газеты.

Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, повестку имеют право вручать не только сотрудники ТЦК и СП. Закон наделяет этим полномочием представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, а также управляющих ОСМД и ЖЭКов.

Кого закон обязывает оповещать военнообязанных

Руководитель предприятия несет персональную ответственность за организацию оповещения работников. То есть он не просто имеет право, а обязан способствовать вручению повесток военнообязанным, которые у него работают.

Практика складывается так: ТЦК направляет на предприятие повестки, а работодатель распределяет их между конкретными работниками и под подпись передает каждому. Отказ руководителя выполнять это является нарушением правил воинского учета и влечет за собой административную ответственность.

Что должен знать работник

Повестка имеет силу только тогда, когда ее вручили надлежащим образом и работник поставил свою подпись в документе о ее получении. Если человек отказывается от подписи - составляется акт об отказе, но это не освобождает от обязанности явиться по повестке.

Отдельно юристы подчеркивают: наличие брони не отменяет возможности получения повестки. Повестка может быть вручена и забронированному работнику - например, для уточнения данных или прохождения ВВК.

Что делать, если вручили повестку

Прежде всего - не игнорировать документ. Внимательно проверьте, на каком основании вас вызывают: для уточнения данных, прохождения медосмотра или непосредственно для призыва. От этого зависят ваши дальнейшие действия и права.

За неявку в ТЦК без уважительной причины предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен, а в отдельных случаях - и уголовная ответственность. Поэтому явиться по повестке проще и безопаснее, чем игнорировать вызов.

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