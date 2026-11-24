Роботодавець справді має право вручати повістку своєму працівнику - таке прямо передбачено законодавством. Розповідаємо, хто ще уповноважений на це та що має знати працівник.

Мобілізаційне розпорядження та повістку потрібно розрізняти - особливо тепер, коли працівники дедалі частіше отримують документи з ТЦК прямо на робочому місці.

Чи законно, коли керівник викликає підлеглого до себе в кабінет і вручає йому повістку? Так. Це прямо передбачено чинним законодавством, про що нагадали юристи Судово-юридичної газети.

Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, повістку мають право вручати не лише працівники ТЦК та СП. Закон наділяє цим повноваженням представників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, а також управителів ОСББ і ЖЕКів.

Кого закон зобов'язує оповіщати військовозобов'язаних

Керівник підприємства несе персональну відповідальність за організацію оповіщення працівників. Тобто він не просто має право, а зобов'язаний сприяти врученню повісток військовозобов'язаним, які в нього працюють.

Практика складається так: ТЦК надсилає на підприємство повістки, а роботодавець розписує їх між конкретними працівниками та під підпис передає кожному. Відмова керівника виконувати це є порушенням правил військового обліку і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Що повинен знати працівник

Повістка має силу тільки тоді, коли її вручено належним чином і працівник поставив свій підпис у документі про її отримання. Якщо людина відмовляється від підпису - складається акт про відмову, але це не звільняє від обов'язку з'явитися за повісткою.

Окремо юристи наголошують: наявність бронювання не скасовує можливості отримання повістки. Повістка може бути вручена й заброньованому працівнику - наприклад, для уточнення даних або проходження ВЛК.

Що робити, якщо вручили повістку

Перш за все - не ігнорувати документ. Уважно перевірте, на яку підставу вас викликають: для уточнення даних, проходження медогляду чи безпосередньо для призову. Від цього залежать ваші подальші дії та права.

За неявку до ТЦК без поважної причини передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень, а в окремих випадках - і кримінальну відповідальність. Тому з'явитися за повісткою простіше і безпечніше, ніж ігнорувати виклик.

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