Мінсоцполітики підготувало законопроєкт, за яким борги Пенсійного фонду за рішеннями судів можуть виплачувати не повністю, а пропорційно наявним у бюджеті грошам.

Затримка пенсії в ПФУ може стати постійною навіть після перемоги в суді. Мінсоцполітики вже направило на погодження законопроєкт, який змінює правила виплат за рішеннями судів. Він стосується і старих боргів Пенсійного фонду, і щомісячних пенсій.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на «Мережу права», документ подали на погодження ще 29 вересня. Одна з головних змін стосується судових справ: якщо під час розгляду виникне питання про відповідність тієї чи іншої норми Конституції, суд зможе призупинити справу до завершення перевірки.

Чому ПФУ зможе платити менше, ніж присудив суд

Для пенсіонера це означає додаткові місяці очікування перерахунку. Але найбільше питань викликає інша норма - про гроші, які Пенсійний фонд заборгував людям за рішеннями судів.

Зараз людина може виграти справу й отримати рішення, за яким ПФУ зобов'язаний виплатити їй певну суму. Мінсоцполітики ж пропонує виплачувати такі борги залежно від того, скільки грошей є в бюджеті Пенсійного фонду, - розподіляти виплати між пенсіонерами пропорційно, за спеціальним переліком.

Під нові правила підпадуть і старі заборгованості, і щомісячна різниця між пенсією, яку людина отримує зараз, та сумою, встановленою судом. Тож навіть якщо суд присудив більший розмір виплати, отримати всі гроші одразу може бути складно.

Пропозиція стосується судових рішень, починаючи з 2013 року. Поки незрозуміло, як нові правила застосовуватимуться до рішень, які вже набрали законної сили.

Що хочуть змінити у військових пенсіях

Окремо законопроєкт зачіпає військових пенсіонерів, які через суд добивалися повної пенсії без зменшення її частини за спеціальними коефіцієнтами. Постанова Кабміну № 1778 передбачає такі коефіцієнти для частини пенсії, що перевищує десять прожиткових мінімумів.

Через це частина військових пенсіонерів зверталася до суду, щоб отримувати виплати без скорочення. Верховний Суд у справі № 580/1002/26 постановив, що Кабмін не мав права обмежувати військові пенсії таким чином лише своєю постановою.

Тепер Мінсоцполітики хоче закріпити ці коефіцієнти безпосередньо в законі. Обмеження пенсій торкнуться не всіх - для окремих категорій планують лишити винятки. Серед них учасники оборони України та родини загиблих.

Чи стане складніше змусити ПФУ виконати рішення суду

Ще одна проблема: Пенсійний фонд програв суд, але гроші так і не виплатив. Зараз за невиконання рішення суду керівника відповідного органу ПФУ можуть оштрафувати.

Мінсоцполітики пропонує змінити ці правила. Суд сам вирішуватиме, чи взагалі штрафувати керівника фонду. А якщо ПФУ пояснить затримку відсутністю грошей у бюджеті, штраф пропонують не накладати.

Відтак навіть після перемоги в суді домогтися виплати стане важче. Для військових у документі ще дві зміни: максимальну суму доходу для нарахування єдиного соціального внеску хочуть знизити з 20 до 15 мінімальних зарплат, а індексацію військових пенсій - віддати на розсуд Кабміну, який сам визначатиме, коли і на скільки їх підвищувати.

Що робити пенсіонеру зараз

Поки це лише пропозиції - документ ще мають погодити й розглянути у Верховній Раді. Тож остаточні правила можуть відрізнятися від задуму Мінсоцполітики. Якщо ПФУ затягує з виконанням судового рішення, у деяких випадках можна просити суд змінити спосіб його виконання - це й сьогодні лишається робочим механізмом.

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