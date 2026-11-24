В конце ноября в Украину придет арктический воздух из Скандинавии. Ночные морозы до -13 °C и первый снег повлияют на состояние озимых культур - агрометеорологи объяснили, есть ли угроза для урожая.

Погода в Украине на неделю резко изменится: в конце ноября в страну зайдет арктический воздух из Скандинавии, который принесет ночные морозы до -13 °C, мокрый снег и гололедицу. Для озимых культур такое похолодание станет точкой отсчета зимнего покоя.

По данным Укргидрометцентра, погода будет меняться в два этапа. В начале недели (23-25 ноября) на страну будет влиять южный циклон: в западных и северных областях пройдет снег и мокрый снег, а на Черкасщине, Кировоградщине, Полтавщине и Харьковщине начнет формироваться первый снежный покров.

В Карпатах прирост снега составит 2-8 см. На западе и севере днем будет держаться от -2 до +3 °C, в центре и на востоке +4...+9 °C, а на юге и в Крыму +7...+14 °C.

Вторая половина недели (26-29 ноября) принесет резкое снижение температуры. Южный циклон уступит место антициклону, который затянет холодный арктический воздух. Холоднее всего будет в северных, западных регионах и Карпатах - ночью столбики термометров в отдельных областях будут опускаться до -11...-13 °C.

По словам агрометеорологов, такое похолодание прекратит активную осеннюю вегетацию озимых культур и переведет их в состояние зимнего покоя. Но критической угрозы для хорошо развитых посевов оно не несет.

Вымерзнут ли озимые культуры

Кратковременное снижение температуры воздуха до -11...-13 °C не является опасным для озимой пшеницы, ржи или ячменя. Критическая температура вымерзания на глубине узла кущения (3 см) даже для слаборазвитых растений составляет около -12...-14 °C, а в почве температура снижается значительно медленнее и мягче, чем в воздухе.

Благодаря теплому октябрю и первой половине ноября с достаточными осадками почва накопила хорошие запасы продуктивной влаги. Большинство посевов успели сформировать дружные всходы и пройти начальные этапы закалки.

Кому морозы угрожают больше всего

Наибольшее внимание стоит обратить на озимый рапс и поздние посевы зерновых, которые вошли в зиму в фазе «шильца» или 2-3 листьев. Это касается северных и западных областей, если сильные морозы ударят по голой земле до образования снежного покрова.

Первый снег в начале недели станет защитным буфером для полей. Даже слой снега 3-5 см существенно смягчит промерзание верхнего слоя почвы. В то же время переход от дождей и мокрого снега к резким морозам в центральных и восточных областях может образовать локальную ледяную корку на поверхности почвы.

Сама по себе кратковременная корка в ноябре безопасна. Но если холода затянутся зимой, она может осложнять газообмен растений. Промерзание верхнего слоя почвы также окончательно остановит поздний обмолот кукурузы и подсолнечника там, где они еще оставались в поле.

Ранее Politeka сообщала, когда в Украине ударит самое сильное похолодание.

Также Politeka писала, когда в Украину придет настоящая зима.