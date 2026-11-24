Люди з інвалідністю та ветерани після важких поранень чи ампутацій можуть отримати водійське посвідчення і переобладнати машину під власні потреби. Інструктор пояснив, які етапи доведеться пройти: від медичної комісії до реєстрації змін у конструкції авто.

Посвідчення водія в Україні можуть отримати і люди з інвалідністю, якщо стан здоров'я дозволяє безпечно керувати автомобілем. Власне авто для людини після важкої травми чи ампутації - це не просто комфорт, а можливість повернути незалежність.

Хто може отримати права

Допуск до керування визначає водійська медична комісія. Лікарі оцінюють стан здоров'я людини і в медичній довідці вказують, до яких категорій транспорту її допускають і з якими обмеженнями. Якщо водієві потрібне ручне керування замість педалей, це також фіксують у медичному висновку.

Як переобладнують автомобіль

Найчастіше машину адаптують під керування руками: важелі газу та гальма виводять безпосередньо до керма. Після переобладнання зміни конструкції обов'язково погоджують і реєструють у сервісному центрі МВС. Без цього автомобіль не допустять до експлуатації.

Навчитися керувати адаптованим авто можна у звичайній автошколі, однак існують і окремі програми підтримки. Наприклад, у Мукачівській громаді діє програма професійної адаптації, яка дає ветеранам у відставці та членам їхніх сімей безоплатно пройти повний курс в автошколі - і теорію, і практику. Реалізує ініціативу Управління з питань ветеранської політики Мукачівської міської ради.

Серед тих, хто вже навчається, - ветеран Іван Штих. До повномасштабної війни чоловік працював кондитером, згодом став на захист України в лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Після двох бойових поранень та отримання інвалідності він опановує водіння. «Водійське посвідчення дасть мені більше самостійності та нові можливості», - ділиться Іван Штих.

Які документи потрібні і куди звертатися

Щоб оформити посвідчення водія, потрібні паспорт, ідентифікаційний код, медична довідка і документ про проходження навчання. Заяву подають у будь-якому сервісному центрі МВС. Після складання теоретичного та практичного іспитів видають права, а відмітку про необхідне переобладнання вносять до документа.

Щодо безоплатного навчання для ветеранів варто звертатися до управління ветеранської політики своєї громади або місцевого центру зайнятості. Там підкажуть, які програми діють саме у вашому регіоні.

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