Пенсионный фонд может учесть дополнительные квадратные метры жилья и увеличить субсидию на 30%. Рассказываем, кто имеет на это право и как оформить помощь на сверхнормативную площадь.

Субсидия для пенсионеров в Украине может быть больше, чем вы думаете. Даже если площадь жилья превышает установленные нормы, отдельные граждане имеют право на увеличение помощи на 30%.

Речь идет о так называемой сверхнормативной площади. Государство обычно помогает оплачивать коммуналку только в пределах определенного количества квадратных метров, но для некоторых категорий эти пределы можно расширить.

На какую площадь назначают субсидию

На каждого человека предусмотрено 13,65 квадратного метра. К этому добавляют еще 35,22 квадратного метра на всю семью. Поэтому обычная норма составляет:

для одного человека - 48,87 квадратного метра;

для двух человек - 62,52 квадратного метра;

для трех человек - 76,17 квадратного метра.

В то же время некоторым украинцам разрешено увеличить эту площадь на 30%. Тогда норма выглядит так: 63,53 квадратного метра для одного человека, 81,27 - для двоих и 99 квадратных метров для троих.

При этом учитывают только ту площадь, которая есть на самом деле. Если квартира меньше увеличенной нормы, расчет проводят по ее фактическим размерам.

Кто имеет право на дополнительные метры

Право на такую помощь имеют нетрудоспособные люди, которые не работают и проживают одни или вместе с другими лицами из определенных категорий. Среди них:

пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца;

бывшие работники, вышедшие на пенсию по выслуге лет и уже достигшие общего пенсионного возраста;

люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью;

граждане, не имеющие права на пенсию, но получающие государственную социальную помощь;

неработающие лица пенсионного возраста, которым из-за нехватки страхового стажа назначена временная государственная помощь;

несовершеннолетние дети.

Как оформить помощь на сверхнормативную площадь

Чтобы Пенсионный фонд учел дополнительные квадратные метры, нужно указать свое право на такую помощь в декларации. А в заявлении на субсидию указать, что вы хотите получать ее на сверхнормативную площадь жилья.

Людям, которые уже получали субсидию на дополнительные метры летом, повторно подавать заявление на отопительный сезон не нужно. При автоматическом перерасчете право на увеличенную площадь за ними сохраняется.

Когда размер субсидии пересматривают

Пенсионный фонд может пересчитать размер помощи, если в семье что-то изменилось. Например, изменилось количество зарегистрированных людей, состав семьи или кто-то устроился на работу либо начал получать другие доходы.

Об этих изменениях нужно уведомить Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней.

Ранее Politeka сообщала, субсидия при двух квартирах: в ПФУ объяснили, кто имеет право на выплаты.

Также Politeka сообщала, субсидия на коммунальные услуги в Украине: в ПФУ объяснили, как рассчитывают размер помощи.