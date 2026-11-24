Спрос на технику для энергонезависимости в Украине стремительно растет. За июль-октябрь 2026 года количество заказов инверторов увеличилось на 538%, а украинцы массово скупают генераторы и инверторы накануне зимы.

Инверторный генератор перед покупкой стоит выбирать внимательно - спрос на технику для энергонезависимости в Украине стремительно растет. За июль-октябрь 2026 года количество заказов инверторов увеличилось на 538%.

Украинцы массово скупают генераторы и инверторы накануне зимы. Причина понятна: люди готовятся к возможным отключениям света и хотят иметь резервный источник питания дома.

Инвертор или обычный генератор: что выбрать

Главное отличие между ними - в качестве тока и экономичности. Инверторный генератор выдает стабильное напряжение, безопасное для чувствительной электроники: ноутбуков, телевизоров, холодильников с современной платой.

Обычный генератор дешевле, но шумнее и потребляет больше топлива. Его ток может "скакать", что рискованно для дорогой техники. Именно поэтому спрос смещается в сторону инверторных моделей - отсюда и рост заказов на 538%.

Сколько стоит подготовиться

Цена зависит от мощности и типа. Бюджетные бензиновые генераторы на 1-2 кВт стартуют примерно от 8-12 тысяч гривен. Инверторные модели такой же мощности стоят дороже - от 15-20 тысяч гривен.

Для квартиры, где нужно питать холодильник, роутер и несколько ламп, хватит генератора на 2-3 кВт. Для частного дома с насосом и котлом отопления понадобится 5-7 кВт, а это уже 30-60 тысяч гривен.

Как сэкономить при покупке

Не переплачивайте за лишнюю мощность. Сначала посчитайте, какие приборы должны работать во время отключения, и сложите их суммарную мощность. Добавьте 20-30% запаса - это и будет ваш ориентир.

Обращайте внимание на расход топлива. Инверторный генератор экономит до 30-40% бензина по сравнению с обычным, поэтому за сезон разница в цене может окупиться.

Покупайте технику только в проверенных магазинах с гарантией. Перед покупкой проверьте наличие сервисных центров в вашем городе - если генератор сломается зимой, ремонт должен быть доступен.

Ранее Politeka сообщала, ЕС передаст Украине 204 генератора к зиме: поставки стартуют в ноябре.

Также Politeka сообщала, генераторы и обогреватели: на что обратить внимание при покупке, чтобы не стать жертвой мошенников.

Как сообщала Politeka, сломался генератор: авто проедет 30-100 км на аккумуляторе, а зимой лишь 5-10 км.