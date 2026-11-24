Подзимний посев укропа и петрушки позволяет получить свежую зелень на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве. Главное - правильно выбрать момент и подготовить грядку.

Что посеять под зиму на огороде - вопрос, который волнует многих дачников осенью. Укроп и петрушка - одни из самых простых культур для подзимнего посева, которые весной дают зелень едва ли не первыми.

Главное преимущество осеннего посева - ранний урожай. Семена, посеянные под зиму, прорастают на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве. Свежую зелень можно срезать уже тогда, когда на обычных грядках она еще даже не взошла.

Когда сеять укроп и петрушку под зиму

Самое важное - не спешить. Сеют тогда, когда температура воздуха стабильно опускается до +2...+3°C, а земля слегка подмерзает. Если посеять раньше, семена могут прорасти еще осенью, и всходы погибнут от мороза.

Обычно это конец ноября - начало декабря, но все зависит от погоды в конкретном регионе. Ориентируйтесь не на календарь, а на температуру почвы.

Как подготовить грядку

Грядку готовят заранее, пока земля еще мягкая. Перекопайте участок, внесите перегной или компост, разровняйте и нарежьте бороздки глубиной 2-3 см. Отдельно запасите сухую землю или торф для заделки семян.

Когда настанет время сеять, бороздки уже будут готовы. Семена сеют сухими, без замачивания, и заделывают заранее подготовленной сухой землей или торфом.

Как сеять

Норму высева увеличивают на 20-30% по сравнению с весенней, ведь часть семян может не пережить зиму. После посева грядку мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см, чтобы защитить семена от вымерзания.

Поливать подзимние посевы не нужно - влаги от осенних дождей и талого снега весной будет достаточно. Весной, когда сойдет снег, грядку можно накрыть пленкой или агроволокном, чтобы ускорить появление всходов.

Какие сорта выбрать

Для подзимнего посева подходят холодостойкие сорта укропа и петрушки. Обе культуры хорошо переносят низкие температуры, поэтому риск потерять посевы минимален.

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