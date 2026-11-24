Підзимовий посів кропу і петрушки дає змогу отримати свіжу зелень на 2-3 тижні раніше, ніж за весняного сіяння. Головне - правильно обрати момент і підготувати грядку.

Що посіяти під зиму на городі - питання, яке хвилює багатьох дачників восени. Кріп і петрушка - одні з найпростіших культур для підзимового сіяння, які навесні дають зелень чи не найпершими.

Головна перевага осіннього сіяння - ранній урожай. Насіння, посіяне під зиму, проростає на 2-3 тижні раніше, ніж за весняного сіяння. Свіжу зелень можна зрізати вже тоді, коли на звичайних грядках вона ще навіть не зійшла.

Коли сіяти кріп і петрушку під зиму

Найважливіше - не поспішати. Сіють тоді, коли температура повітря стабільно опускається до +2...+3°C, а земля злегка підмерзає. Якщо посіяти раніше, насіння може прорости ще восени, і сходи загинуть від морозу.

Зазвичай це кінець листопада - початок грудня, але все залежить від погоди в конкретному регіоні. Орієнтуйтеся не на календар, а на температуру ґрунту.

Як підготувати грядку

Грядку готують заздалегідь, поки земля ще м'яка. Перекопайте ділянку, внесіть перегній або компост, розрівняйте і наріжте борозенки глибиною 2-3 см. Окремо запасіть суху землю або торф для загортання насіння.

Коли настане час сіяти, борозенки вже будуть готові. Насіння сіють сухим, без замочування, і загортають заздалегідь підготовленою сухою землею або торфом.

Як сіяти

Норму висіву збільшують на 20-30% порівняно з весняною, адже частина насіння може не пережити зиму. Після сіяння грядку мульчують торфом або перегноєм шаром 2-3 см, щоб захистити насіння від вимерзання.

Поливати підзимові посіви не потрібно - волога з осінніх дощів і талого снігу навесні буде достатньою. Навесні, коли зійде сніг, грядку можна накрити плівкою або агроволокном, щоб прискорити появу сходів.

Які сорти обрати

Для підзимового сіяння підходять холодостійкі сорти кропу і петрушки. Обидві культури добре переносять низькі температури, тому ризик втратити посіви мінімальний.

Раніше Politeka повідомляла, які овочі дадуть найраніший урожай навесні.

Також Politeka повідомляла, коли садити картоплю, щоб зібрати другий урожай восени.

Як повідомляла Politeka, що робити, якщо озимий часник проріс восени.