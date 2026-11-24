За останній тиждень гуртові цінники на овочі та фрукти знову переписали. Найбільше здорожчали солодкий перець і петрушка, а деякі сезонні позиції, навпаки, впали в ціні.

Ціни на продукти в Україні знову змінилися - гуртові цінники на овочі та фрукти переписали за останній тиждень. Аналітики проєкту EastFruit відстежили різноспрямовану динаміку: тепличні овочі та зелень пішли вгору, а частина фруктів і сезонних позицій, навпаки, подешевшала.

Гуртові цифри - це вартість великих партій прямо з господарств або на оптових майданчиках. На полицях супермаркетів цінники завжди вищі, адже ритейл закладає у вартість логістику, сортування, фасування, власну націнку та списання товару, що зіпсувався.

Що подорожчало найбільше

Наприкінці листопада ринок закономірно перелаштовується. Українські плівкові теплиці дозбирують останні врожаї, тож місцевої продукції стає дедалі менше, а її місце на прилавках займають імпорт і запаси зі сховищ.

Солодкий перець став абсолютним лідером здорожчання. Якщо тиждень раніше кілограм віддавали по 50-100 гривень, то зараз діапазон підскочив до 80-150 гривень.

Огірки теж додали в ціні: нижня межа піднялася зі 140 до 150 гривень за кілограм. На київському гуртовому ринку «Столичний» окремі партії продаються уже по 200 гривень за кілограм - дається взнаки фінал сезону в плівкових теплицях.

Ріпчаста цибуля додала дві гривні: замість 12-16 гривень тепер коштує 14-18 гривень за кілограм. Картопля підтягнулася верхньою межею - актуальний діапазон становить 10-15 гривень за кілограм.

Зелень і сезонні овочі

Петрушка стала рекордсменкою серед зелені: ціна злетіла зі 115-125 гривень до 195-205 гривень за кілограм. Кріп вирівнявся до позначки 195-205 гривень за кілограм, хоча тиждень тому його продавали по 165-175 гривень.

Зелена цибуля підтягнулася до тієї ж планки в 195-205 гривень за кілограм проти попередніх 150-200 гривень.

Водночас деякі сезонні овочі стали доступнішими. Редис подешевшав із 40-60 гривень до 35-50 гривень за кілограм, а на гурті знизилися розцінки на цвітну та пекінську капусту.

Фрукти, навпаки, дешевшають

У фруктовому ряду ситуація протилежна. У країнах Середземномор'я та Чорноморського басейну в розпалі збір цитрусових і гранатів, тож більші обсяги постачань із Туреччини, Єгипту, Іспанії та Грузії насичують український ринок і тиснуть на вартість.

Яблука за тиждень звузили діапазон із 20-35 гривень до 20-30 гривень за кілограм. Груші помітно просіли - із 35-135 гривень до 30-100 гривень за кілограм. Лимони опустилися до 65-85 гривень, а гранати продають по 120-140 гривень за кілограм.

У мандаринів та хурми вилка розширилася: мінімальні ціни впали, а максимальні, навпаки, підросли. Верхня планка винограду піднялася зі 125 до 130 гривень за кілограм.

Що буде з цінами далі

Ближче до зими на перший план виходить вартість зберігання врожаю. Овочесховища потребують стабільної температури, вентиляції та вологості, тобто безперебійної електрики. Коли мережа вимикається, господарства запускають генератори, що автоматично збільшує частку енерговитрат у собівартості картоплі, моркви, цибулі та яблук.

Попри це, базових харчів Україні вистачає з надлишком. Голова Комітету економістів України Андрій Новак підкреслив, що країна має суттєве перевиробництво основних продуктів. За його словами, обстріли складів, складна логістика та блекаути можуть давати лише локальні тимчасові затримки в постачанні.

«Тому жоден дефіцит основних продуктів харчування за будь-яких умов нам не загрожує», - зазначив економіст. Водночас точний відсоток здорожчання до кінця року він прогнозувати не береться.

Окремий ризик стосується соняшникової олії. Фінансовий аналітик Олексій Кущ попереджає, що через логістичні обмеження та зупинку частини внутрішнього виробництва вона може подорожчати в півтора-два рази. Втім, дефіциту цього товару в магазинах не очікується.

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