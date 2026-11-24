За последнюю неделю оптовые ценники на овощи и фрукты снова переписали. Больше всего подорожали сладкий перец и петрушка, а некоторые сезонные позиции, наоборот, упали в цене.

Цены на продукты в Украине снова изменились - оптовые ценники на овощи и фрукты переписали за последнюю неделю. Аналитики проекта EastFruit отследили разнонаправленную динамику: тепличные овощи и зелень пошли вверх, а часть фруктов и сезонных позиций, наоборот, подешевела.

Оптовые цифры - это стоимость крупных партий прямо из хозяйств или на оптовых площадках. На полках супермаркетов ценники всегда выше, ведь ритейл закладывает в стоимость логистику, сортировку, фасовку, собственную наценку и списание испортившегося товара.

Что подорожало больше всего

В конце ноября рынок закономерно перестраивается. Украинские пленочные теплицы дособирают последние урожаи, поэтому местной продукции становится все меньше, а ее место на прилавках занимают импорт и запасы из хранилищ.

Сладкий перец стал абсолютным лидером подорожания. Если неделей ранее килограмм отдавали по 50-100 гривен, то сейчас диапазон подскочил до 80-150 гривен.

Огурцы тоже прибавили в цене: нижняя граница поднялась со 140 до 150 гривен за килограмм. На киевском оптовом рынке «Столичный» отдельные партии продаются уже по 200 гривен за килограмм - сказывается финал сезона в пленочных теплицах.

Репчатый лук прибавил две гривны: вместо 12-16 гривен теперь стоит 14-18 гривен за килограмм. Картофель подтянулся верхней границей - актуальный диапазон составляет 10-15 гривен за килограмм.

Зелень и сезонные овощи

Петрушка стала рекордсменкой среди зелени: цена взлетела со 115-125 гривен до 195-205 гривен за килограмм. Укроп выровнялся до отметки 195-205 гривен за килограмм, хотя неделю назад его продавали по 165-175 гривен.

Зеленый лук подтянулся к той же планке в 195-205 гривен за килограмм против предыдущих 150-200 гривен.

В то же время некоторые сезонные овощи стали доступнее. Редис подешевел с 40-60 гривен до 35-50 гривен за килограмм, а на опте снизились расценки на цветную и пекинскую капусту.

Фрукты, наоборот, дешевеют

Во фруктовом ряду ситуация противоположная. В странах Средиземноморья и Черноморского бассейна в разгаре сбор цитрусовых и гранатов, поэтому большие объемы поставок из Турции, Египта, Испании и Грузии насыщают украинский рынок и давят на стоимость.

Яблоки за неделю сузили диапазон с 20-35 гривен до 20-30 гривен за килограмм. Груши заметно просели - с 35-135 гривен до 30-100 гривен за килограмм. Лимоны опустились до 65-85 гривен, а гранаты продают по 120-140 гривен за килограмм.

У мандаринов и хурмы вилка расширилась: минимальные цены упали, а максимальные, наоборот, подросли. Верхняя планка винограда поднялась со 125 до 130 гривен за килограмм.

Что будет с ценами дальше

Ближе к зиме на первый план выходит стоимость хранения урожая. Овощехранилища требуют стабильной температуры, вентиляции и влажности, то есть бесперебойной электроэнергии. Когда сеть выключается, хозяйства запускают генераторы, что автоматически увеличивает долю энергозатрат в себестоимости картофеля, моркови, лука и яблок.

Несмотря на это, базовых продуктов Украине хватает с избытком. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркнул, что страна имеет существенное перепроизводство основных продуктов. По его словам, обстрелы складов, сложная логистика и блэкауты могут давать лишь локальные временные задержки в поставках.

«Поэтому никакой дефицит основных продуктов питания ни при каких условиях нам не грозит», - отметил экономист. В то же время точный процент подорожания до конца года он прогнозировать не берется.

Отдельный риск касается подсолнечного масла. Финансовый аналитик Алексей Кущ предупреждает, что из-за логистических ограничений и остановки части внутреннего производства оно может подорожать в полтора-два раза. Впрочем, дефицита этого товара в магазинах не ожидается.

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