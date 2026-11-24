У детей мигрень может проявляться без головной боли - рвотой, бледностью, головокружением и временной слабостью в конечностях, поэтому родителям стоит знать эти признаки.

Детская мигрень может проявляться без головной боли, поэтому родителям стоит обращать внимание на другие признаки болезни. Приступы у детей сопровождаются рвотой, бледностью, головокружением и даже временной слабостью в конечностях. Часть таких состояний требует срочной медицинской помощи.

Мигрень - это неврологическое расстройство, которое бывает не только у взрослых, но и у детей раннего возраста. Из-за особенностей детского организма проявления болезни могут отличаться от типичных симптомов у взрослых. Сами дети не всегда способны объяснить, что именно их беспокоит.

Об этом говорится в материале проекта «Бережи себе», подготовленном с участием детских неврологов Андрея Геля и Оксаны Пащекивской.

Как распознать мигрень у ребенка

В отличие от взрослых, у детей боль часто возникает с обеих сторон головы. Приступы могут длиться от двух до 72 часов и сопровождаться тошнотой, рвотой и бледностью кожи. Ребенок может становиться сонливым, вялым или раздражительным.

Малыши, которые еще не умеют описывать свои ощущения, иногда реагируют на боль плачем, отказываются играть или хотят полежать в темной комнате. Мигрень также может иметь наследственный характер.

4 состояния, которые бывают без головной боли

В детском возрасте встречаются состояния, связанные с мигренью, которые не обязательно сопровождаются головной болью. Врачи называют четыре основных.

Абдоминальная мигрень - повторяющаяся боль в животе, преимущественно вокруг пупка, которая может сопровождаться тошнотой, бледностью и потерей аппетита.

- повторяющаяся боль в животе, преимущественно вокруг пупка, которая может сопровождаться тошнотой, бледностью и потерей аппетита. Синдром циклической рвоты - повторные приступы интенсивной рвоты, между которыми ребенок чувствует себя здоровым.

- повторные приступы интенсивной рвоты, между которыми ребенок чувствует себя здоровым. Доброкачественное пароксизмальное головокружение - внезапные короткие эпизоды головокружения и потери равновесия.

- внезапные короткие эпизоды головокружения и потери равновесия. Доброкачественная пароксизмальная кривошея младенцев - периодический наклон головы в одну сторону, иногда с тошнотой, бледностью или рвотой.

Когда головная боль может быть опасной

Не каждый случай головной боли свидетельствует о серьезном заболевании. Однако врачи советуют не откладывать консультацию, если у ребенка появляются тревожные симптомы.

Обратиться за медицинской помощью нужно, если боль возникла внезапно и очень интенсивно, будит ребенка ночью, усиливается утром или постепенно становится сильнее. Также насторожить должны повторная рвота, нарушения зрения или речи, слабость в конечностях, судороги, резкие изменения поведения или нарушения сознания.

Особенно опасно сочетание таких проявлений с повышенной температурой. В подобных случаях нужна неотложная медицинская оценка.

Как диагностируют и лечат детскую мигрень

Диагноз обычно устанавливают по симптомам, разговору с ребенком и родителями и результатами неврологического осмотра. Важным инструментом является дневник головной боли, в котором фиксируют частоту, продолжительность и характер приступов. МРТ и лабораторные анализы назначают только при наличии тревожных признаков или нетипичного течения.

Основой контроля мигрени является регулярный сон, достаточное потребление воды, полноценное питание, физическая активность и снижение влияния стресса. Стоит также следить за временем, которое ребенок проводит с гаджетами.

Для облегчения приступа врач может назначить ибупрофен, парацетамол или препараты группы триптанов - в зависимости от возраста ребенка. Лекарства эффективнее принимать в начале приступа, но схему лечения должен определять специалист.

Чрезмерное использование обезболивающих тоже опасно: оно может вызвать медикаментозно индуцированную головную боль. Если ребенок принимает ибупрофен или парацетамол 15 или более дней в месяц в течение как минимум трех месяцев, стоит обсудить с врачом другие способы контроля симптомов.

Особая форма мигрени может напоминать инсульт

Отдельное внимание специалисты уделяют гемиплегической мигрени. Во время такого приступа у ребенка может возникать временная слабость в одной половине тела, нарушения речи, зрения и равновесия. Из-за этого симптомы могут быть похожи на инсульт.

В материале приводят случай девятилетнего мальчика, у которого были онемение конечностей, рвота, нечеткая речь и асимметрия лица. Сначала медики заподозрили инсульт, однако после обследований и повторных эпизодов установили гемиплегическую мигрень.

Когда вызывать скорую

Внезапную слабость конечностей, нарушения речи или асимметрию лица нельзя самостоятельно объяснять мигренью. В таких случаях необходимо немедленно вызвать скорую, чтобы исключить инсульт и другие опасные состояния.

С возрастом проявления мигрени могут меняться. У части детей приступы ослабевают или исчезают, но у других заболевание сохраняется и во взрослом возрасте. Поэтому важно наблюдать за состоянием ребенка и согласовывать лечение с детским неврологом.