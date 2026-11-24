Ощадбанк автоматически списывает по 150 гривен за обслуживание карт, которыми клиенты давно не пользуются, поэтому важно вовремя снять деньги и закрыть счёт.

Комиссия на забытых картах Ощадбанка может съесть все деньги со счёта, которым человек давно не пользуется. Банк списывает по 150 гривен за обслуживание неактивной карты.

Об этом говорится в свежем разъяснении, опубликованном изданием «Эксперт». Речь о счетах, которые клиенты открыли, а потом просто о них забыли.

Деньги на такой карте лежат без движения, но это не значит, что обслуживание бесплатное. Пока счёт открыт, банк начисляет комиссию и автоматически списывает её с баланса.

150 гривен - небольшая сумма, но она может полностью поглотить остаток. Если на забытой карте лежало несколько сотен гривен, со временем баланс станет нулевым, и клиент даже не заметит, когда это произошло.

Чаще всего под списание попадают те, кто менял работу или переезжал и открывал карты в разных банках. Старое платёжное средство осталось в ящике, а вместе с ним - открытый счёт, за который банк берёт деньги.

Как найти забытые счета и закрыть их

Проверить, сколько счетов и карт на вас открыто, можно через приложение «Дія». В разделе о банковских счетах видны все счета, оформленные на ваше имя.

Что сделать, чтобы не потерять деньги

Составьте список карт и счетов, которыми давно не пользуетесь.

Переведите с них остатки на основной счёт.

Обратитесь в банк с заявлением о закрытии счёта - в отделении или через чат поддержки.

Получите подтверждение закрытия, чтобы в дальнейшем комиссия не начислялась.

Важно не просто снять все деньги. Пока счёт формально открыт, банк может продолжать начислять комиссию, а со временем и требовать её погашения.

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