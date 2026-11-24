Комиссия на забытых картах Ощадбанка может съесть все деньги со счёта, которым человек давно не пользуется. Банк списывает по 150 гривен за обслуживание неактивной карты.
Об этом говорится в свежем разъяснении, опубликованном изданием «Эксперт». Речь о счетах, которые клиенты открыли, а потом просто о них забыли.
Деньги на такой карте лежат без движения, но это не значит, что обслуживание бесплатное. Пока счёт открыт, банк начисляет комиссию и автоматически списывает её с баланса.
150 гривен - небольшая сумма, но она может полностью поглотить остаток. Если на забытой карте лежало несколько сотен гривен, со временем баланс станет нулевым, и клиент даже не заметит, когда это произошло.
Чаще всего под списание попадают те, кто менял работу или переезжал и открывал карты в разных банках. Старое платёжное средство осталось в ящике, а вместе с ним - открытый счёт, за который банк берёт деньги.
Как найти забытые счета и закрыть их
Проверить, сколько счетов и карт на вас открыто, можно через приложение «Дія». В разделе о банковских счетах видны все счета, оформленные на ваше имя.
Что сделать, чтобы не потерять деньги
- Составьте список карт и счетов, которыми давно не пользуетесь.
- Переведите с них остатки на основной счёт.
- Обратитесь в банк с заявлением о закрытии счёта - в отделении или через чат поддержки.
- Получите подтверждение закрытия, чтобы в дальнейшем комиссия не начислялась.
Важно не просто снять все деньги. Пока счёт формально открыт, банк может продолжать начислять комиссию, а со временем и требовать её погашения.
Ранее Politeka сообщала, ощадбанк введёт комиссию за азартные игры с 10 декабря.
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