Моряк втратив рейс і робочий контракт після того, як прикордонники відмовили йому у виїзді з України. Судова практика з'ясовує, хто компенсує збитки - держава чи сам чоловік.

Документи для виїзду за кордон стали причиною судового спору: моряк втратив рейс і робочий контракт після того, як прикордонники відмовили йому у виїзді. Тепер суд з'ясовує, хто заплатить за зірваний контракт - держава чи сам чоловік.

Про справу повідомляє «Судово-юридична газета». Історія типова для багатьох чоловіків, які планують виїзд за кордон під час воєнного стану. Моряк мав оформлений контракт на роботу на судні й уже взяв квиток на рейс. Однак на пункті пропуску прикордонники не пропустили його через кордон.

У результаті чоловік не зміг прибути на судно вчасно. Рейс відбув без нього, а судновласник розірвав контракт. Моряк залишився без роботи і без грошей, які мав заробити за весь період контракту.

Чому прикордонники можуть не випустити за кордон

Під час воєнного стану виїзд чоловіків віком 18-60 років з України обмежений. Щоб перетнути кордон, потрібно підпадати під одну з визначених законом категорій і мати відповідні документи.

Моряки належать до тих категорій, які можуть виїжджати за кордон для роботи. Але для цього потрібен повний пакет документів: контракт із судновласником, довідка з місця роботи, документи про перебування на військовому обліку або про відстрочку чи виключення з нього.

Якщо хоч один документ відсутній, оформлений неправильно або дані не збігаються з базами, прикордонники мають право відмовити у виїзді. Перевірити, чи є на вас заборона на виїзд, можна заздалегідь онлайн.

Хто заплатить за зірваний контракт

У цій справі ключове питання - чи повинна держава відшкодувати моряку збитки. Закон дозволяє стягувати компенсацію, якщо шкоду завдано незаконним рішенням або дією державного органу чи посадової особи.

Однак суду треба встановити, чи була відмова прикордонників незаконною. Якщо чоловік справді не мав права виїжджати через неповний пакет документів, держава компенсувати втрачений контракт не зобов'язана. Якщо ж відмова була помилковою, відшкодування може бути покладено на державу.

Що робити, якщо на кордоні відмовили у виїзді

Відмову прикордонників оформлюють письмово - попросіть офіційний документ із зазначенням причини. Саме він стане підставою для оскарження або для вимоги компенсації.

Передусім перевірте заборону на виїзд онлайн ще до поїздки. Далі переконайтеся, що всі документи чинні та дані збігаються з державними реєстрами. Якщо ж відмову вже оформили, зверніться до адміністративного суду, щоб оскаржити рішення.

Для компенсації збитків від зірваного контракту потрібно довести, що шкода реальна: договір, квиток на рейс, переписка з роботодавцем і письмова відмова прикордонників. Без цих документів суд не зможе встановити ні факт збитків, ні їхню суму.

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