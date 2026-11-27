Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 28 ноября по 4 декабря показывает устойчивые морозы: днем максимум поднимется лишь до -1°, а ночью термометры будут опускаться до -9°, осадков синоптики не прогнозируют.

Предыдущий прогноз погоды для Харьковской области уже предупреждал об усилении ночных морозов - и новая неделя, с 28 ноября по 4 декабря, подтверждает эту тенденцию: днем столбики термометров удержатся в пределах от -4° до -1°, а ночью будут опускаться аж до -9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от -4° до -1°, то есть потепления жителям области ждать не стоит.

В субботу, 28 ноября, днем ожидается -1°, ночью похолодает до -5°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 29 ноября, днем температура опустится до -3°, а ночью - до -5°. Облачность останется переменной, с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, воздух прогреется лишь до -4° днем, а ночью столбики термометров упадут до -6°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

Во вторник, 1 декабря, дневная температура удержится на отметке -4°, ночью же похолодает до -7°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 2 декабря, днем чуть теплее - -2°, однако ночью ожидается самый сильный мороз недели: термометры опустятся до -9°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 3 декабря, днем потеплеет до -1°, ночью же будет -5°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 4 декабря, днем ожидается -3°, ночью - -6°. Небо малооблачное, осадков синоптики не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 28 ноября, с дневным максимумом -1°, а самым холодным днем - понедельник, 30 ноября, с температурой -4°. Самый сильный ночной мороз синоптики обещают в ночь на среду, 2 декабря, - до -9°. Перепад дневных температур за неделю составляет всего 3°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Из-за устойчивых морозов, особенно ночных, которые будут достигать -9°, стоит позаботиться о теплой одежде в несколько слоев, обуви с хорошей теплоизоляцией и ограничить длительное пребывание на улице, особенно для пожилых людей и детей. Поскольку осадков не ожидается, дороги будут оставаться сухими, однако из-за ночных морозов утром возможна гололедица на тротуарах и проезжей части, поэтому стоит быть осторожными.

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