Работодатель должен в течение семи календарных дней уведомить ТЦК о новом военнообязанном работнике. Закон требует только вовремя отправить данные, а не вручить их, поэтому главным доказательством становятся почтовая квитанция и сохраненные документы.

Воинский учет в Украине обязывает работодателей уведомлять ТЦК о каждом новом военнообязанном работнике. Сделать это нужно в течение семи календарных дней с момента подписания приказа о приеме на работу. Главное, что требует закон, - именно «отправить» данные, а не «вручить» их лично, поэтому предприятию не нужно контролировать, фактически ли забрало письмо ТЦК.

Закон требует отправить, а не вручить

Обязанность сообщить военкомат о появлении в штате нового военнообязанного прописана в пункте 34 постановления правительства № 1487, которое регулирует воинский учет. На это работодателю дается семь календарных дней от даты приказа о приеме.

В то же время в нормативных актах нет никакого требования, чтобы компания гарантировала фактическое получение письма сотрудниками ТЦК. То есть, если конверт сдан на почту в пределах семидневного срока, требования законодательства выполнены полностью. Дальнейшее бездействие военкомата - это уже его зона ответственности, а не нарушение со стороны предприятия.

Какие документы защитят от штрафов

Чтобы во время возможной проверки у кадровиков не возникало никаких вопросов, стоит сохранить доказательную базу об отправке. После отправки письма в ТЦК стоит оставить себе:

почтовую квитанцию (чек), где четко видна дата отправки;

опись вложения в ценное письмо, если ее оформляли;

вернувшийся конверт с отметкой Укрпочты о причине недоставки или соответствующую справку от почтовых работников;

копию заполненного приложения 4 (уведомление о приеме на работу) и сопроводительного письма;

запись в корпоративном журнале регистрации исходящей корреспонденции.

Вернувшийся конверт лучше не вскрывать. Лучше хранить его запечатанным вместе со вторым экземпляром уведомления об изменении учетных данных. Именно эти документы станут гарантированным доказательством того, что предприятие действовало добросовестно.

Что делать с вернувшимся письмом дальше

Постановление № 1487 прямо не обязывает компании отправлять данные повторно. Однако на практике информацию стоит продублировать, чтобы избежать лишних споров в будущем.

Можно отправить копию уведомления еще раз, обязательно заказным письмом с описью вложения, или лично сдать ее в канцелярию ТЦК, чтобы там поставили штамп о получении. К дубликату стоит приложить копии первого конверта, почтового чека и распечатку отслеживания с сайта Укрпочты. Это сразу снимет любые подозрения относительно просрочки сроков.

Как действовать пошагово

Самый простой алгоритм для кадровика выглядит так:

в течение семи календарных дней после приказа о приеме заполнить приложение 4; отправить уведомление в ТЦК заказным письмом с описью вложения; сохранить почтовый чек, опись и запись в журнале исходящей корреспонденции; если конверт вернулся - не вскрывать его и при необходимости продублировать отправку.

Ранее Politeka сообщала, суд отменил штраф ТЦК - как его оспорить.

Как сообщала Politeka, какие данные воинского учета нужно обновить за 7 дней, чтобы избежать штрафа.