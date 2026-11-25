С 1 декабря 2026 года «Киевстар» обновляет стоимость пакетов платформы кино и телевидения Киевстар ТВ. Новые цены коснутся четырех тарифов: Премиум HD, Взрослый, Кино Ультра и Плюс.

Киевстар с 1 декабря 2026 года обновляет стоимость пакетов платформы кино и телевидения Киевстар ТВ. Изменения коснутся сразу четырех тарифов: Премиум HD, Взрослый, Кино Ультра и Плюс.

Обновление цен ждет как действующих, так и новых пользователей платформы. Компания объясняет смену тем, что стоимость пакетов оставалась неизменной последние пять лет, тогда как расходы на закупку контента и развитие сервиса росли.

Об обновлении цен сообщает официальный сайт Киевстара. За это время платформа расширяла библиотеку фильмов, сериалов и мультфильмов, добавляла новые телеканалы и эксклюзивный контент, а также создавала собственные продукты, которые поддерживают развитие украинского кино.

Новая абонплата составит 299 гривен в месяц за пакет Премиум HD. Пакеты Взрослый, Кино Ультра и Плюс будут стоить 99 гривен в месяц каждый.

Проверить актуальную стоимость абонплаты своего пакета можно на платформе, в приложении Киевстар ТВ или в приложении Мой Киевстар. Если обновленные условия не будут устраивать, абонент может выбрать другой пакет из актуальной линейки.

Что делать, если новый тариф не подходит

Если обновленная стоимость пакета не будет соответствовать вашим потребностям, вы можете выбрать другой тариф. Также закон предусматривает право досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством Украины.

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