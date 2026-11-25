Пенсионерам-чернобыльцам с 2027 года повысят ежемесячную доплату к пенсии. Ее размер привязали к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, который планируют поднять до 2 878 гривен.

Пенсии в Украине для чернобыльцев вырастут с 2027 года. Ежемесячную доплату привяжут к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Об этом сообщает socportal.info со ссылкой на информацию правительства.

Речь идет о доплате пенсионерам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и постоянно проживающим в зонах обязательного или гарантированного добровольного отселения. Ее начисляют дополнительно к базовому размеру пенсии.

Кто имеет право на доплату

Право на ежемесячную дополнительную выплату имеют неработающие пенсионеры, оформившие официальный статус «потерпевшего вследствие аварии на ЧАЭС». Это предусмотрено статьей 39 закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Доплату гарантируют тем, кто постоянно проживал по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года на территории населенных пунктов в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения.

Как изменится размер доплаты

Сейчас, согласно закону «О Государственном бюджете-2026», размер чернобыльской доплаты составляет 2 595 гривен. Сумма привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, установленному на начало календарного года.

С 2027 года государство обещает более высокую доплату. Если проект закона о государственном бюджете пройдет второе чтение в парламенте, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц поднимут до 2 878 гривен. Тогда именно такую сумму будут доплачивать пенсионерам со специальным статусом.

До какого числа можно подтвердить право на доплату

Кабмин продлил срок подачи документов для тех, кто по разным причинам не мог подтвердить законное право на доплаты, до 31 декабря. Временные комиссии при областных военных администрациях будут вносить информацию о периодах и адресах проживания, даже если в государственных реестрах нет соответствующих документов.

Комиссии по подтверждению места проживания сейчас действуют в восьми регионах: Волынской, Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. После внесения данных Пенсионный фонд сможет назначить доплату даже на основании других доказательств, если официальных документов не хватает.

Как подтвердить факт проживания

Чтобы зафиксировать факт проживания в зоне отселения, нужно обратиться во временную комиссию при областной военной администрации по месту фактического проживания. Комиссия вносит данные в реестр территориальной общины, после чего Пенсионный фонд назначает доплату. Документы можно подать до 31 декабря.

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